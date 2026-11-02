Erik ten Hag o avertizează pe Manchester United! Ce spune despre posibilitatea retrogradării: „Uitați-vă unde se află”

„În Premier League, este perfect posibil, pentru că toate echipele sunt pur şi simplu puternice. Sunt toate echipe solide, cu antrenori buni. Şi dacă te trezeşti o singură dată pe partea greşită şi intri cu adevărat în acest cerc vicios... Da, atunci poate deveni foarte, foarte dificil” , a spus el.

După o înfrângere (0-2) în faţa lui Chelsea, sâmbătă, care a lăsat Manchester United la un singur loc deasupra zonei de retrogradare, fostul antrenor al „Red Devils”, Erik ten Hag, a declarat pentru ESPN că retrogradarea este o posibilitate reală.

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Manchester United ocupă locul 17, cu şapte puncte din nouă meciuri, la egalitate cu Crystal Palace, prima echipă aflată în zona retrogradării.

Ten Hag, actualul antrenor al FC Twente (Eredivisie), a preluat banca tehnică a lui Manchester United în 2022 şi a condus clubul la victorie în FA Cup şi în Cupa Ligii pe durata mandatului său, înainte de a fi demis în 2024.

„Înainte de sosirea mea, trecuseră şase ani de când nu mai câştigaseră niciun trofeu”, a subliniat antrenorul olandez. „Uitaţi-vă unde se află astăzi.”

Jucătorii de la Old Trafford vor primi vizita echipei AS Roma marţi (ora 22:00) în Liga Campionilor, înainte de a înfrunta Aston Villa în Premier League duminică (ora 16:00), scrie News.ro.