Doliu la echipa lui Ianis Hagi: a încetat din viață antrenorul legendar care a câștigat 21 de trofee cu Rangers

Walter Smith, unul dintre cele mai mari nume din istoria lui Rangers, a decedat astăzi, la vârsta de 73 de ani.

El este al doilea cel mai de succes antrenor de pe ”Ibrox”, cu 21 de trofee câștigate în cele două mandate din 1991-1998 și 2007-2011: 10 titluri de campion, 5 Cupe ale Scoției și 6 Cupe ale Ligii, la care se adaugă și o finală de Cupa UEFA, pierdută în 2008 în fața lui Zenit Sankt Petersburg.

Doar Bill Struth a obținut mai multe trofee la Rangers, 30 în total, dar pe parcursul unui mandat record de 34 de ani în care a antrenat pe ”Ibrox”, din 1920 până în 1954.

Smith, care a mai pregătit pe Everton și naționala Scoției, a fost pentru scurt timp și secundul lui Sir Alex Ferguson la Manchester United, după ce îl asistase și la prima reprezentativă.

”Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a fostului nostru manager și președinte, legendă a clubului, Walter Smith”, au scris cei de la Rangers pe pagina de Twitter.

It is with profound sadness that we announce the passing of our former manager, chairman and club legend, Walter Smith.https://t.co/5VJn3JeqbV pic.twitter.com/E2GMYjr8fN