„Prințul nostru!” Ianis Hagi, sărbătorit de suporterii lui Rangers! A reacționat ca Ronaldo la conferință

Ianis Hagi, jucătorul lui Rangers, împlinește astăzi 23 de ani. Mijlocașul și-a marcat aniversarea prin victoria cu Brondby, din grupa A a Europa League.

Ianis Hagi a fost sărbătorit de galeria scoțienilor, care l-au numit ”prințul nostru din România”, făcând aluzie la faptul că Gică Hagi este considerat ”regele fotbalului românesc.

Happy birthday to our Romanian prince Ianis Hagi, who turns 23 today! ????

We hope it’s a good one, @IanisHagi10 ???? pic.twitter.com/6AAOyZOKdK