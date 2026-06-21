Olandezul va fi secundul experimentatului Ismail Kartal

După despărțirea de Domenico Tedesco, Fenerbahce a anunțat oficial revenirea lui Ismail Kartal pe banca primei echipe. Fostul fundaș de 65 de ani a jucat timp de un deceniu pentru "galben-albaștrii" (1983-1993) și a fost de trei ori antrenor principal al echipei (2014-2015, 2022, 2023-2024), cucerind Supercupa Turciei din 2014. Ultima dată, acesta se aflase sub contract cu Persepolis FC (ianuarie - iulie 2025), unul din marile cluburi ale Iranului.

În total, antrenorul a condus echipa în 125 de meciuri oficiale, obținând 86 de victorii, 22 de egaluri și 17 înfrângeri, cu 282 de goluri marcate și 121 primite. El le-a mai antrenat, de-a lungul carierei, pe Karabukspor, Sivasspor, Mardinspor, Altay SK, Malatyaspor, Orduspor, Konya Șeker, Eskișehirspor, Gaziantepspor, Ankaragucu, Caykur Rizespor și Konyaspor.

Din staff-ul lui Kartal va face parte și fostul mare atacant olandez Dirk Kuyt, care a îmbrăcat tricoul echipei turce timp de trei sezoane (130 meciuri, 37 goluri) și a câștigat toate cele trei trofee interne ale Turciei.

Kuyt a fost campion în Olanda și Turcia și vicampion moindial în 2012

Dirk Kuyt (45 de ani) a evoluat ca fotbalist la Quick Boys (1997-1998, 2018), FC Utrecht (1998-2003), Feyenoord (2003-2006, 2015-2017), Liverpool (2006-2012) și Fenerbahce (2012-2015).

Are 104 selecții și 24 de goluri pentru Olanda, iar în palmaresul său se găsesc trofee importante, precum Eredivisie (2016-2017), KNVB Cup (2002-2003, 2015-2016), Super Lig (2013-2014), Cupa Turciei (2012-2013), Supercupa Turciei (2014), Football League Cup (2011-2012), Dutch Golden Shoe (2003, 2006), Dutch Footballer of the Year (2006), titlul de golgheter al Eredivisie (2005), dar și o finală de Cupă Mondială (2012).

Ca antrenor a lucrat la Feyenoord U19 (2018-2020), ADO Den Haag (2022), Beerschot Atwerp (2023-2025) și FC Dordrecht (2025-2026), reușind o promovare în prima ligă belgiană.

Foto - Getty Images, Fenerbahce (FB)