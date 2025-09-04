Partida, ultima pentru roș-albaștri în faza principală, este programată la data de 29 ianuarie 2026.
Serdar Ali Celikler: ”Dacă Ismail Kartal devine antrenor, nu am absolut deloc speranțe pentru Fenerbahce!”
Fenerbahce este în căutarea unui antrenor după ce l-a demis pe Jose Mourinho, care nu a reușit să îi califice pe turci în Champions League.
Fenerbahce a ajuns în faza principală Europa League, după ce a pierdut dubla din play-off cu Benfica, scor 0-1 la general. La două zile după meci, Fenerbahce l-a demis pe Jose Mourinho.
Pe lista celor de la Feenerbahce s-ar afla mai mulți antrenori prercum Ismail Kartal, Ange Postecoglou, Sergio Conceicao și Roger Schmidt.
Jurnalistul turc Serdar Ali Celikler a declarat la televiziunea din Turcia că se așteaptă ca Fenerbahce să fie o dezamăgire în faza principală Europa League în cazul în care echipa va fi preluată de Ismail Kartal.
Ismail Kartal a mai fost antrenorul lui Fenerbahce în trei mandate: 2014-2015, ianuarie 2022 – iunie 2022 și iulie 2023 – iunie 2024.
”Fenerbahce este complet dependentă de antrenor în Europa. Ca să fiu sincer, dacă İsmail Kartal devine antrenorul lui Fenerbahce, nu am absolut deloc speranțe pentru Fenerbahce în Europa”, a spus jurnalistul turc Serdar Ali Celikler.
Programul complet al lui FCSB în Europa League
- 25 septembrie 2025, 19:45 – Go Ahead Eagles - FCSB
- 2 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Young Boys Berna
- 23 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Bologna
- 6 noiembrie 2025, 19:45 – FC Basel - FCSB
- 27 noiembrie 2025, 22:00 – Steaua Roșie Belgrad - FCSB
- 11 decembrie 2025, 22:00 – FCSB - Feyenoord
- 22 ianuarie 2026, 22:00 – Dinamo Zagreb - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00 – FCSB - Fenerbahce