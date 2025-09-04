Partida, ultima pentru roș-albaștri în faza principală, este programată la data de 29 ianuarie 2026.

Serdar Ali Celikler: ”Dacă Ismail Kartal devine antrenor, nu am absolut deloc speranțe pentru Fenerbahce!”

Fenerbahce este în căutarea unui antrenor după ce l-a demis pe Jose Mourinho, care nu a reușit să îi califice pe turci în Champions League.

Fenerbahce a ajuns în faza principală Europa League, după ce a pierdut dubla din play-off cu Benfica, scor 0-1 la general. La două zile după meci, Fenerbahce l-a demis pe Jose Mourinho.

Pe lista celor de la Feenerbahce s-ar afla mai mulți antrenori prercum Ismail Kartal, Ange Postecoglou, Sergio Conceicao și Roger Schmidt.

Jurnalistul turc Serdar Ali Celikler a declarat la televiziunea din Turcia că se așteaptă ca Fenerbahce să fie o dezamăgire în faza principală Europa League în cazul în care echipa va fi preluată de Ismail Kartal.

Ismail Kartal a mai fost antrenorul lui Fenerbahce în trei mandate: 2014-2015, ianuarie 2022 – iunie 2022 și iulie 2023 – iunie 2024.

”Fenerbahce este complet dependentă de antrenor în Europa. Ca să fiu sincer, dacă İsmail Kartal devine antrenorul lui Fenerbahce, nu am absolut deloc speranțe pentru Fenerbahce în Europa”, a spus jurnalistul turc Serdar Ali Celikler.

