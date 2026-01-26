Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 23 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede pe VOYO. La capătul celor 90 de minute, Bournemouth a înregistrat toate cele trei puncte.



A fost primul meci al lui Mo Salah pentru Liverpool în campionat de când a revenit de la Cupa Africii pe Națiuni. Iar jurnaliștii de la GOAL au scos în evidență o bornă negativă atinsă de fotbalist.



Borna negativă atinsă de Mo Salah la Liverpool. L-a egalat pe Dirk Kuyt



”Atacantul egiptean a fost titular în eșecul șocant al lui Liverpool cu Bournemouth, un rezultat care înseamnă acum că a pierdut șapte din ultimele sale opt meciuri ca titular în Premier League.



Jucătorul a egalat un record negativ setat de Dirk Kuyt în timp ce clubul era în dificultate în 2012”, a scris publicația britanică menționată mai sus.



Mohamed Salah e departe în acest sezon de forma pe care a arătat-o în stagiunea precedentă. Winger-ul a bifat până acum, în Premier League, doar patru goluri și patru assist-uri în 15 meciuri.



Arne Slot caută scuze după încă un eșec pentru Liverpool în Premier League: ”Singura echipă! Da, noi suntem!”



După meci, Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, a explicat că gruparea din Merseyside a fost singura care a jucat două meciuri în deplasare într-un timp atât de scurt, în contextul în care miercuri ”cormoranii” au avut seară de Champions League la Marseille (3-0).



”Poate că asta rezumă sezonul nostru. De fiecare dată e altceva, de fiecare dată e ceva special în felul în care primim goluri, dar le primim. Singurii vinovați suntem noi. Cred că e corect să spunem că ei ar fi putut marca golul de 3–2 puțin mai devreme. Câțiva dintre jucătorii noștri au rămas fără energie și nu îi pot critica pentru asta.



Acum două zile am jucat un meci în deplasare în Europa. Suntem singura echipă care a jucat în Champions League și a avut doar două zile între meciuri. După un meci în deplasare, a urmat un alt meci în deplasare, împotriva uneia dintre cele mai intense echipe”, a spus Arne Slot după meci”, a spus Slot la conferința de presă.

