Marius Șumudică va avea un rival ”cu nume” în Turcia

Fostul atacant de la Liverpool și Feyenoord este liber de contract de aproape un an, de când s-a despărțit de ADO Den Haag, iar acum este aproape de a prelua o echipă importantă din Turcia.

Potrivit jurnalistului Salim Manav, olandezul va fi noul antrenor de la Konyaspor și va debuta chiar sâmbătă, împotriva celor de la Adana Demirspor.

Kuyt a evoluat și ca jucător în Turcia, timp de trei ani, când a îmbrăcat tricoul lui Fenerbahce, alături de care a câștigat un titlu, o Cupă și o Supercupă.

