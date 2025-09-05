Fenerbahce, care se va duela cu FCSB pe 29 ianuarie, a rămas fără antrenor, după ce turcii l-au demis pe Jose Mourinho, care nu a reușit să califice echipa în faza principală Champions League.

Ismail Kartal, aproape să o preia pe Fenerbahce

Turcii se chinuie acum să îi găsească înlocuitor lui Mourinho, însă numele mari pe care le-au abordat au preferat să refuze propunerea.

Conform presei din Turcia, Luciano Spalletti a refuzat-o ”politicos” pe Fenerbahce și le-a transmis conducătorilor turci că își dorește să mai petreacă o perioadă alături de familia sa înainte de a se întoarce în iarbă. Fostul selecționer al Italiei a transmis că nu este interesat să preia vreun club în momentul de față.

În ceea ce îl privește pe Ange Postecoglou, antrenorul care l-a avut sub comanda sa pe Radu Drăgușin la Tottenham și care, alături de londonezi, a câștigat trofeul Europa League i-a anunțat pe turci că a ajuns la un acord verbal cu un alt club.

Pe lista lui Fenerbahce s-ar mai afla și Domenico Tedesco, însă tehnicianul italian, fost selecționer al Belgiei, nu se află în topul preferințelor celor de la Fener.

Din acest motiv, conform Fanatik.com.tr, Ali Koc, președintele lui Fenerbahce este aproape să bată palma cu Ismail Kartal. Totuși, în acest timp, directorul sportiv al clubului, Devin Ozek, încearcă să discute și cu alți antrenori străini. Cu toate astea, fostul rival al lui Marius Șumudică, de pe vremea când tehnicianul român era la Gaziantep, va fi cel mai probabil antrenorul care se va afla pe banca echipei la înfruntarea dintre FCSB și Fenerbahce din faza principală Europa League.

Marius Șumudică l-a desființat pe Ismail Kartal

Într-un interviu acordat în presa din Turcia, Marius Șumudică declara că Ismail Kartal este cel mai slab pregătit antrenor pe care l-a întâlnit în cariera sa.

”Verificați-mi rezultatele și veți vedea! Dacă verificați rezultatele, veți vedea că am ucis un antrenor turc în meciurile directe. Ok, verificați, veți vedea care este cel mai slab antrenor turc!”, a spus antrenorul român.

Marius Șumudică, în conflict cu Ismail Kartal

În ianuarie 2024, Fenerbahce o învingea pe Gaziantep cu scorul de 1-0, după golul înscris de Kahveci în minutul 81. Fenerbahce putea face 2-0, însă Edin Dzeko rata atunci o lovitură de la 11 metri în minutul 50.

După meci, Ismail Kartal s-a arătat revoltat de starea gazonului de pe stadionul celor de la Gaziantep și a subliniat că acesta a fost motivul pentru care echipa sa nu a putut juca fotbal. Întrebat despre cuvintele antrenorului turc, Marius Șumudică a răbufnit în cadrul unei conferințe de presă și a lăsat de înțeles că Ismail Kartal nu a pregătit așa cum trebuie meciul.

”Ismail Kartal a vorbit despre gazon. El trebuie să vorbească despre tactică și despre fotbal, nu despre teren. Trebuie să respecte pe toată lumea, ăsta este terenul pe care jucăm și noi. De ce vorbesc de teren? Dacă vor, să vorbească cu conducerea lui Fenerbahce și jucăm toate meciurile pe stadionul lor, să facă o cerere la Federație și jucăm doar în Istanbul.

Ăsta este Gaziantep, dacă acceptă, bine, dacă nu, Ismail Kartal, go, my friend! El trebuie să respecte clubul, să respecte Gaziantep ca oraș, să respecte fanii. Nu poate vorbi despre asta, dacă ești profesionist nu vorbești de teren, nu vorbești de așa ceva pentru că nu jucăm în oraș, jucăm pe un stadion, ăsta este stadionul nostru, ce să facem? Fac eu terenul să arate rău? Ăsta e stadionul lui Gaziantep, Ismail Kartan...

Dacă mă duc la Sivasspor acum, sunt -8 grade și jucăm pe teren înghețat, dacă nu câștigăm acolo voi zice că nu am luat puncte din cauza terenului? Până acum i-am respectat mult pe toți turcii, pe toți antrenorii turci, dar eu nu accept să se ia de orașul meu, de echipă. Cine e Ismail Kartan? Cine e? De ce vorbește de asta? Să vorbească despre joc”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.

