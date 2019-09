Diego Maradona s-a dat din nou in spectacol! INCREDIBIL: ce a putut sa scandeze argentinianul la primul antrenament cu noua echipa

Diego Maradona a avut parte de o primire de gala la primul antrenament al Gimnasiei. Stadionul "Juan Carmelo Zerillo" a fost arhiplin, iar suporterii au facut o atmosfera incendiara.

Ultima oara cand Maradona a antrenat in Argentina a fost in 1995 cand argentinianul a fost pe banca celor de la Racing Club. Asadar revenirea pe banca unei echipe din tara natala a fost mult asteptata. Toata lumea a fost nerabdatoare sa il vada pe cel care a condus Argentina spre titlul mondial din 1986.

Diego Maradona a surprins in momentul sosirii pe stadion cand a scandat "Cine nu sare este englez!"

Gimnasia este poreclita "El Lobo" (Lupul), iar Maradona si-a facut aparitia pe teren prin capul unui urias cap gonflabil in forma de lup.

Este a 7-a echipa din cariera de antrenor a lui Marardona, ultima dintre ele fiind Dorados de Sinaloa din a 2-a liga mexicana.

"Nu voi rata niciun antrenament. Aici joaca cine se antreneaza bine, aici va fi titular doar cine alearga, cine nu, sta pe banca", a fost mesajul lui Maradona.

Gimnasia este pe ultimul loc in campionat cu un punct. In primele 5 meciuri jucate au reusit sa scoata doar un egal in deplsare la Lanus. Primul meci al lui Maradona pe banca celor de la Gimnasia va fi pe 15 septembrie in deplasare la Racing Club, echipa la care a fost antrenor in 1995.