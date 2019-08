Plecat pe urmele lui Maradona, De Rossi a marcat la debutul pentru Boca Juniors! Cum a inscris mijlocasul care a scris istorie la Roma: VIDEO

Daniele De Rossi (36 de ani) a marcat la debutul pentru Boca Juniors.

Mijlocasul italian Daniele De Rossi, fostul idol de pe Olimpico, a debutat, marti, cu gol la noua sa echipa Boca Juniors, insa fostul club al legendarului Diego Maradona a fost invins la penalty-uri, cu 3-1 (1-1), de Club Almagro, din divizia secunda, fiind eliminat in 16-imile de finala ale Cupei Argentinei.

Jucatorul in varsta de 36 de ani a inscris un gol cu capul in minutul 27, dupa o deviere a balonului sutat de atacantul Alexis Mac Allister.

De Rossi a fost apoi inlocuit in minutul 75 de columbianul Jorman Campuzano, cand scorul era 1-0.

Inainte de fluierul de debut al meciului a fost tinut un minut de reculegere in onoarea lui Jose Luis "Tata" Brown, campion mondial cu Argentina in 1986, care a incetat din viata luni noaptea, la varsta de 62 de ani.

In urma acestei victorii, Almagro va juca in optimile de finala cu invingatoarea dintre Talleres si Belgrano.

Mijlocasul italian Daniele De Rossi, fostul capitan al echipei AS Roma, a semnat recent un contract pe un an cu formatia argentiniana Boca Juniors.

De Rossi, campion mondial cu nationala Italiei in 2006, s-a despartit de AS Roma in luna mai, dupa 18 sezoane si 616 meciuri disputate pentru gruparea de pe Olimpico, fiind depasit doar de fostul atacant Francesco Totti, care a disputat in total 786 de partide (307 goluri) pentru echipa din capitala Italiei.

VIDEO - GOLUL MARCAT DE DANIELE DE ROSSI