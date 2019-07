Echipa romanilor din Anglia ataca FA Cup cu Maradona si un mijlocas din Liga 1! 14 noi achizitii pentru FC Romania

FC Romania evolueaza in Isthmian League - South Central Division, Liga a 8-a engleza.

Echipa romanilor din Anglia se pregateste pentru un nou sezon. La inceputul pregatirii, 14 jucatori au semnat pentru noul sezon cu FC Romania: Adrian Darabant, Cristi Iacob, Dinu Barcari, Cosmin Sandu, Felix Lupu, Cosmin Miron, George Taban, Gabriel Ghinea, Sergiu Maximov, Maradona Chiriac, Bogdan Ungureanu, Roddy Lemba, Lawrence Neuruba, Mihai Botosan. Cel mai original nume este cel al lui Maradona Chiriac, fost jucator in Romania la Poli Galati, FC Botosani si Rapid Suceava, dar in lot se mai gasesc si alti jucatori cu meciuri la nivelul Ligii 2 din Romania.

Alti doi jucatori, Bebe Tarca si Sergiu Pitaru, vin dupa accidentari grave si se asteapta ca ei sa se recupereze pentru a se alatura lotului. Unul dintre cei mai noi fotbalisti legitimati este Adrian Hurdubei (29 ani), mijlocas ofensiv care a bifat meciuri in Liga 1 cu Juventus Bucuresti, iar de-a lungul carierei a mai evoluat penntru FCM Bacau, SC Bacau, Aerostar Bacau, Otelul, CS Balotesti sau Hapoel Bnei Lod. Pe parcursul pregatirii au mai venit brazilianul Guilherme Monti, Adrian Balsanu, Dumitru Gritcan, Ike Nzuruba, Costin Ciochina, Ursica, Filip si Tagarlas, iar alti jucatori sunt in probe. Antrenor va fi tot Ionut Vintila, cel care a fondat clubul, in 2006.

Pana acum, echipa romanilor din Anglia a jucat meciuri amicale cu Hayes & Yeading United FC (Liga 7, 0-3), Greenwich Borough FC (Liga 9, 2-1) si Hendon FC (Liga 7, 1-0), iar in perioada urmatoarele va mai intalni pe Walthamstow FC (Liga 9, 20 iulie, deplasare), va participa la ”Community Cup 2019” (27 iulie, turneu la care se joaca meciuri de cate doua reprize a 30 de minute si adversari vor fi Cheshunt FC si Royston Town FC, ambele echipe din Liga 7) si va da piept cu Basildon United FC (Liga 8, 3 august, deplasare). „Lupii” vor debuta in noul sezon de Liga 8, pe 17 august, in deplasare, impotriva celor de la Harlow Town FC, va avea 10 etape intermediare si va evolua si in FA Cup (preliminary round, 24 august, Ware FC, Liga 8) si FA Trophy (preliminary round, 12 octombrie, Chipstead FC, Liga 8).

In alta ordine de idei, FC Romania si-a deschis academie de juniori si a pus in vanzare abonamentele pentru noul sezon. Acestea vor costa 80 de lire sterline pentru adulti, 50 de lire pentru fanii de peste 60 de ani, 25 de lire pentru tinerii sub 18 ani si 150 de lire pentru familii (doi adulti si doi copii sub 11 ani), in timp ce un bilet normal pentru unul dintre cele 19 meciuri jucate pe teren propriu va costa 10 lire.