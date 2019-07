Primul 10 al lui Napoli de la Maradona incoace! Transferul urias incercat de echipa lui Chiriches pentru a intra in lupta cu Juventus pentru titlul din Serie A

Napoli nu a mai avut un numar 10 de la retragerea lui Maradona. Italienii au decis atunci ca niciun alt fotbalist nu va fi vrednic sa poarte tricoul lui "El D10S".

Napoli incearca un transfer tare, iar patronul Aurelio De Laurentiis e gata sa plateasca 42.000.000 euro pentru un "decar" de la Real Madrid. Conditia: sa-l ia mai intai imprumut, iar banii sa ii plateasca in 2020.

Cotidianul MARCA scrie ca Napoli a accelerat discutiile cu Real Madrid pentru transferul columbianului James Rodriguez (27 de ani), iar directorul sportiv Cristiano Giuntoli a zburat la Madrid pentru a negocia personal cu Florentino Perez.

Real Madrid vrea 42.000.000 euro in schimbul lui James Rodriguez, in timp ce Napoli a acceptat suma, dar a propus sa-l ia mai intai sub forma de imprumut pe mijlocas, pentru a se asigura ca acesta se adapteaza fotbalului din Serie A.

"James este un jucator pe care il cunosc foarte bine si care aduce foarte multa calitate. Din pacate, el nu este inca jucatorul lui Napoli", a spus Carlo Ancelotti, antrenorul vicecampioanei Italiei.

Presa din Italia scrie si ea ca James isi doreste sa joace la Napoli, mai ales dupa ce conducerea clubului i-a propus sa preia numarul 10, retras odata cu Maradona.

Real Madrid aduna bani pentru Pogba



Spaniolii mai scriu ca Real Madrid cauta sa vanda jucatorii pe care Zidane nu doreste sa se mai bazeze in sezonul viitor, avand ca scop strangerea de fonduri pentru finantarea mutarii lui Paul Pogba de la Manchester United.

Pogba ar costa peste 150.000.000 euro!