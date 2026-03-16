Oficialii s-au înțeles și Inter a dat undă verde! Semnează prelungirea până în 2027

Tânărul Valentin Carboni rămâne la Racing Club pentru o perioadă mai lungă, chiar dacă traversează un moment dificil al carierei.

Inter și clubul argentinian au ajuns la un acord pentru prelungirea împrumutului mijlocașului ofensiv până în 2027.

Informația a fost confirmată de jurnalistul italian Nicolo Schira, care susține că reprezentanții lui Inter și conducerea celor de la Racing, inclusiv președintele Diego Milito, au avut o întâlnire decisivă în ultimele ore.

Cele două cluburi au picat de acord să continue colaborarea, iar înțelegerea actuală, care expira la 31 decembrie 2026, va fi extinsă până la finalul lui 2027.