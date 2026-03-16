Oficialii s-au înțeles și Inter a dat undă verde! Semnează prelungirea până în 2027

Oficialii s-au înțeles și Inter a dat undă verde! Semnează prelungirea până în 2027 Serie A
Clubul italian și-a dat acordul și mutarea va fi făcută în viitorul apropiat.

valentin carboni, racing club, diego milito, Inter Milano
Tânărul Valentin Carboni rămâne la Racing Club pentru o perioadă mai lungă, chiar dacă traversează un moment dificil al carierei. 

Inter și clubul argentinian au ajuns la un acord pentru prelungirea împrumutului mijlocașului ofensiv până în 2027.

Informația a fost confirmată de jurnalistul italian Nicolo Schira, care susține că reprezentanții lui Inter și conducerea celor de la Racing, inclusiv președintele Diego Milito, au avut o întâlnire decisivă în ultimele ore.

Cele două cluburi au picat de acord să continue colaborarea, iar înțelegerea actuală, care expira la 31 decembrie 2026, va fi extinsă până la finalul lui 2027.

Carboni este OUT până în iarnă

Totul vine într-un moment complicat pentru fotbalistul de 20 de ani. Carboni a suferit recent o ruptură de ligament încrucișat la genunchiul drept, accidentare care îl va ține departe de teren aproximativ opt luni, după cum v-a prezentat Sport.ro aici.

Este a doua problemă serioasă de acest tip pentru tânărul mijlocaș. În 2024, el a trecut printr-o accidentare similară, însă la genunchiul stâng.

Carboni a ajuns la Racing în acest an, după o perioadă scurtă la Genoa, club patronat de Dan Șucu. În Italia a bifat 15 apariții și o pasă decisivă, însă contractul său de împrumut a fost reziliat după doar șase luni.

La Racing a apucat să joace cinci meciuri, dintre care trei ca titular, înainte de accidentare.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: „Cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei speciale”
Ilie Bolojan: „Cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei speciale”
ARTICOLE PE SUBIECT
Lovitura pusă la cale de un club din Superligă: ”S-a vorbit cu Cristi Chivu”
Lovitura pusă la cale de un club din Superligă: ”S-a vorbit cu Cristi Chivu”
CSM București a pierdut derby-ul cu Gloria Bistrița! Meciul a fost pe Pro Arena și VOYO
CSM București a pierdut derby-ul cu Gloria Bistrița! Meciul a fost pe Pro Arena și VOYO
Sunderland vrea să transfere de la Real Madrid! "Galacticii" strâng bani pentru aducerea lui Rodri sau Tonali
Sunderland vrea să transfere de la Real Madrid! "Galacticii" strâng bani pentru aducerea lui Rodri sau Tonali
Secretul succesului la FCSB! Un fost căpitan al campionilor știe ce trebuie să facă Mirel Rădoi
Secretul succesului la FCSB! Un fost căpitan al campionilor știe ce trebuie să facă Mirel Rădoi
U Cluj - CFR Cluj, LIVE TEXT, ora 20:30. Derby-ul care închide etapa din play-off. Bergodi revine pe bancă
U Cluj - CFR Cluj, LIVE TEXT, ora 20:30. Derby-ul care închide etapa din play-off. Bergodi revine pe bancă
Pe ce loc este FCSB și cum arată play-out-ul după „remontada” FC Botoșani - Unirea Slobozia 3-2
Pe ce loc este FCSB și cum arată play-out-ul după „remontada” FC Botoșani - Unirea Slobozia 3-2
Ce avere are Gică Popescu! Dumitru Dragomir a spus totul după ce „Baciul” a preluat Farul Constanța
Ce avere are Gică Popescu! Dumitru Dragomir a spus totul după ce „Baciul” a preluat Farul Constanța
Veste cruntă pentru naționala României! Italienii au dat verdictul după accidentarea lui Marius Marin, iar transferul carierei e în pericol
Veste cruntă pentru naționala României! Italienii au dat verdictul după accidentarea lui Marius Marin, iar transferul carierei e în pericol
Nota lui Radu Drăgușin după ce a salvat-o pe Tottenham cu Liverpool la ultima fază

Nota lui Radu Drăgușin după ce a salvat-o pe Tottenham cu Liverpool la ultima fază

UEFA, veste dură pentru Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo

UEFA, veste dură pentru Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo

Giovanni Becali e sigur: ”Dacă ei câștigă campionatul, va fi cel mai spectaculos sezon”

Giovanni Becali e sigur: ”Dacă ei câștigă campionatul, va fi cel mai spectaculos sezon”

Mihai Pintilii a semnat noul contract: „Experiența lui va aduce un plus valoare“

Mihai Pintilii a semnat noul contract: „Experiența lui va aduce un plus valoare“

Lovitură grea pentru FCSB în timpul meciului cu Metaloglobus! Decizia luată de Mirel Rădoi

Lovitură grea pentru FCSB în timpul meciului cu Metaloglobus! Decizia luată de Mirel Rădoi

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după debutul cu stângul al lui Rădoi la FCSB: ”E greu fără el”

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după debutul cu stângul al lui Rădoi la FCSB: ”E greu fără el”



Veste cruntă pentru naționala României! Italienii au dat verdictul după accidentarea lui Marius Marin, iar transferul carierei e în pericol
Veste cruntă pentru naționala României! Italienii au dat verdictul după accidentarea lui Marius Marin, iar transferul carierei e în pericol
Ce avere are Gică Popescu! Dumitru Dragomir a spus totul după ce „Baciul” a preluat Farul Constanța
Ce avere are Gică Popescu! Dumitru Dragomir a spus totul după ce „Baciul” a preluat Farul Constanța
Chelsea, amendată cu 12 milioane de euro! Ce s-a întâmplat
Chelsea, amendată cu 12 milioane de euro! Ce s-a întâmplat
Exod la PSV: ce se întâmplă cu Dennis Man
Exod la PSV: ce se întâmplă cu Dennis Man
S-a despărțit de cea mai frumoasă fotbalistă a lumii și formează un cuplu cu fiica de 19 ani a unui star brazilian
S-a despărțit de cea mai frumoasă fotbalistă a lumii și formează un cuplu cu fiica de 19 ani a unui star brazilian
Cristi Chivu a primit vestea! S-a accidentat și e OUT opt luni
Cristi Chivu a primit vestea! S-a accidentat și e OUT opt luni
I-a strâns mâna lui Dan Șucu și a zburat în Argentina! Fotbalistul lăudat de Messi, surprins în aeroport
I-a strâns mâna lui Dan Șucu și a zburat în Argentina! Fotbalistul lăudat de Messi, surprins în aeroport
Echipa antrenată de un tată și cei doi fii a eliminat-o pe Boca Juniors chiar pe ”Bombonera” și va juca finala pentru titlu în Argentina!
Echipa antrenată de un tată și cei doi fii a eliminat-o pe Boca Juniors chiar pe ”Bombonera” și va juca finala pentru titlu în Argentina!
A marcat de la 65 m și a stabilit un nou record! Golul spectaculos la care portarul a fost doar spectator
A marcat de la 65 m și a stabilit un nou record! Golul spectaculos la care portarul a fost doar spectator 
Momentul HORROR in care tot stadionul a amutit! Atacantul care i-a adus Liga Campionilor lui Mourinho s-a rupt singur! Faza socanta de la meciul CFR-ului! VIDEO
Momentul HORROR in care tot stadionul a amutit! Atacantul care i-a adus Liga Campionilor lui Mourinho s-a rupt singur! Faza socanta de la meciul CFR-ului! VIDEO
Un jucator de 30 de mil se trezeste SINGUR cu TOATA poarta in fata la 5 metri de gol. Ce se intampla la faza asta e absolut INCREDIBIL! VIDEO
Un jucator de 30 de mil se trezeste SINGUR cu TOATA poarta in fata la 5 metri de gol. Ce se intampla la faza asta e absolut INCREDIBIL! VIDEO
Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

stirileprotv Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

stirileprotv Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

stirileprotv De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

