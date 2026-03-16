Oficialii s-au înțeles și Inter a dat undă verde! Semnează prelungirea până în 2027

Tânărul Valentin Carboni rămâne la Racing Club pentru o perioadă mai lungă, chiar dacă traversează un moment dificil al carierei.
Inter și clubul argentinian au ajuns la un acord pentru prelungirea împrumutului mijlocașului ofensiv până în 2027.
Informația a fost confirmată de jurnalistul italian Nicolo Schira, care susține că reprezentanții lui Inter și conducerea celor de la Racing, inclusiv președintele Diego Milito, au avut o întâlnire decisivă în ultimele ore.
Cele două cluburi au picat de acord să continue colaborarea, iar înțelegerea actuală, care expira la 31 decembrie 2026, va fi extinsă până la finalul lui 2027.
Carboni este OUT până în iarnă
Totul vine într-un moment complicat pentru fotbalistul de 20 de ani. Carboni a suferit recent o ruptură de ligament încrucișat la genunchiul drept, accidentare care îl va ține departe de teren aproximativ opt luni, după cum v-a prezentat Sport.ro aici.
Este a doua problemă serioasă de acest tip pentru tânărul mijlocaș. În 2024, el a trecut printr-o accidentare similară, însă la genunchiul stâng.
Carboni a ajuns la Racing în acest an, după o perioadă scurtă la Genoa, club patronat de Dan Șucu. În Italia a bifat 15 apariții și o pasă decisivă, însă contractul său de împrumut a fost reziliat după doar șase luni.
La Racing a apucat să joace cinci meciuri, dintre care trei ca titular, înainte de accidentare.