Decizie istorica la Napoli! Tricoul cu 10 al lui Maradona, retras in 1991, poate ajunge la jucatorul pe care clubul se lupta sa il transfere vara asta

Napoli incearca sa il ademeneasca pe James Rodriguez cu un argument de nepretuit - tricoul cu numarul 10, retras odata cu plecarea lui Maradona.

Carlo Ancelotti vrea sa il convinga pe James Rodriguez sa semneze cu Napoli, iar spaniolii de la AS scriu astazi ca in negocieri columbianului i s-a propus tricoul cu numarul 10, unul sfant la Napoli, retras in 1991 odata cu plecarea lui Maradona.

Ancelotti nu vrea sa rateze ocazia de a-l transfera pe Rodriguez, cu care a mai lucrat la Real Madrid, dar negocierile sunt dure. Manchester United si Arsenal si-au manifestat si ele interesul pentru James (27 de ani).

Aurelio De Laurentiis, patronul lui Napoli, a vorbit despre transferul lui James Rodriguez la un post de radio din Italia: "Mereu am zis ca avem nevoie de doi fundasi centrali si un atacant."

"James Rodriguez se incadreaza in cerintele lui Carlo Ancelotti."

"Nu stiu daca este transferul perfect, dar stiu ca nu ii putem pune la indoiala calitatile."

"Daca Ancelotti il vrea la Napoli, este pentru ca il cunoaste bine si stie cat de util poate fi pentru noi, chiar daca este foarte scump".

Napoli este interesata de un imprumut pe un sezon al lui James Rodriguez, de la Real Madrid, cu optiune de transfer definitiv pe 100 de milioane de euro, mai scriu spaniolii.