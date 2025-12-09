Estudiantes La Plata s-a calificat în finala Turneului Clausura al campionatului Argentinei, după ce a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formaţia Gimnasia y Esgrima La Plata, într-un meci disputat luni.

Estudiantes - Gimnasia y Esgrima 1-0 și Boca Juniors - Racing Club 0-1 în semifinale



Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de internaţionalul uruguayan Tiago Palacios, în minutul 61.

Estudiantes va avea ca adversară în finală echipa Racing Club de Avellaneda, care s-a impus în deplasare, pe ”La Bombonera” din Buenos Aires, cu scorul de 1-0, în faţa formaţiei Boca Juniors, duminică, în prima semifinală, graţie reuşitei lui Adrian Martinez (71).

