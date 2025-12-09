VIDEO Echipa antrenată de un tată și cei doi fii a eliminat-o pe Boca Juniors chiar pe ”Bombonera” și va juca finala pentru titlu în Argentina!

Echipa antrenată de un tată și cei doi fii a eliminat-o pe Boca Juniors chiar pe &rdquo;Bombonera&rdquo; și va juca finala pentru titlu &icirc;n Argentina! Fotbal extern
Pe 13 decembrie aflăm campioana din țara campioană mondială.

Gustavo CostasGonzalo CostasFederico CostasBoca JuniorsEstudiantesracing club
Estudiantes La Plata s-a calificat în finala Turneului Clausura al campionatului Argentinei, după ce a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formaţia Gimnasia y Esgrima La Plata, într-un meci disputat luni.

Estudiantes - Gimnasia y Esgrima 1-0 și Boca Juniors - Racing Club 0-1 în semifinale

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de internaţionalul uruguayan Tiago Palacios, în minutul 61.

Estudiantes va avea ca adversară în finală echipa Racing Club de Avellaneda, care s-a impus în deplasare, pe ”La Bombonera” din Buenos Aires, cu scorul de 1-0, în faţa formaţiei Boca Juniors, duminică, în prima semifinală, graţie reuşitei lui Adrian Martinez (71).

Finala Turneului Clausura se va disputa în data de 13 decembrie pe ”Estadio Unico Madre de Ciudades” din Santiago del Estero, scrie Agerpres.

De remarcat că finalista surpriză Racing Club este pregătită de antrenorul principal Gustavo Costas (62 de ani, fost jucător sezoane bune la echipă, în perioadele 1981-1989 și 1992-1996), ajutat de fiii săi, antrenorul secund Gonzalo Costas și preparatorul fizic Federico Costas.

Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care &icirc;și acoperă fața atunci c&acirc;nd este &icirc;n public
Doi români arbitrați de alți doi români în cupele europene! Ce meci a primit Istvan Kovacs, ”retrogradat” în Europa League
Legende la Dinamo, legende la echipa națională! Doi membri ai ”Generației de Aur” își sărbătoresc ziua de naștere
Chivu, în fața celui mai spectaculos rezultat pentru un român din fotbalul mondial
E gata: Olăroiu a făcut anunțul despre viitorul său la naționala Emiratelor
Doi români arbitrați de alți doi români în cupele europene! Ce meci a primit Istvan Kovacs, ”retrogradat” în Europa League
Victor Angelescu a anunțat transferuri la Rapid: ”Asta căutăm”
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Fetele lui au venit în țară”

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant în Coreea de Sud

Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: ”Are lot bun, ar trebui să iasă campioană”

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: ”Gata, s-a terminat telenovela”

„Tricolorii” au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026



Chivu, în fața celui mai spectaculos rezultat pentru un român din fotbalul mondial
E gata: Olăroiu a făcut anunțul despre viitorul său la naționala Emiratelor
Victor Angelescu a anunțat transferuri la Rapid: ”Asta căutăm”
„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
Doi români arbitrați de alți doi români în cupele europene! Ce meci a primit Istvan Kovacs, ”retrogradat” în Europa League
S-a întors „El Matador” Cavani, la 37 de ani: a marcat în numai 16 minute cât în ultimele opt luni
Imagini șocante! Fanii lui Fluminense, atac organizat asupra fanilor lui Boca Juniors înainte de finala Copa Libertadores. Poliția a intervenit 
Ce transfer pentru Dan Alexa! A adus la echipă un vicecampion continental
Dupa stadionul din Napoli, o alta arena va purta numele 'Diego Armando Maradona'! Despre ce stadion de legenda din Argentina este vorba
stirileprotv Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

stirileprotv „Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

