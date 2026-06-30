Legendarul fotbalist argentinian și-a prelungit oficial contractul cu Rosario Central până în 2027 și va continua la clubul la care și-a început cariera.

„Fideo”, retras deja din naționala Argentinei, a ales să își prelungească aventura la echipa din orașul natal, unde a revenit în vara anului trecut după aproape două decenii petrecute în Europa.

Di Maria rămâne la Rosario Central până în 2027

La 38 de ani, fostul jucător al lui Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG și Juventus nu se gândește încă la retragere și speră să încheie cariera la clubul unde a debutat ca profesionist.