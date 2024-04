Au început negocierile cu Angel Di Maria!

Primul club pentru care sud-americanul a evoluat în Europa i-a oferit un contract valabil pentru un sezon, iar Di Maria nu a dezamăgit.

Evoluțiile sale solide i-au făcut pe cei de la Benfica să-i ofere un nou contract, valabil pentru încă un an, potrivit jurnalistului Nicolo Schira.

Negocierile dintre cele două părți, pentru un contract valabil până în 2025, ar fi început deja. Rămâne de văzut dacă argentinianul va fi convins să rămână pentru încă un sezon la Lisabona.

În acest sezon, Di Maria a marcat de 15 ori și a oferit 12 pase decisive în 41 de partide disputate în toate competițiile.

#Benfica have opened talks to try to extend Angel #DiMaria’s contract until 2025. #transfers