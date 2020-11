Dezvaluirile IMPRESIONANTE ale lui Aurel Ticleanu despre Maradona: "Pe tunel m-a recunoscut, a venit la mine si m-a imbratisat!"

Din pacate, legendarul Diego Maradona a murit la varsta de 60 de ani.

Aurel Ticleanu, fost jucator in echipa Craiovei Maxima, a povestit despre momentele cand s-a intalnit pe teren cu Diego Armando Maradona.

Fostul jucator din Banie a povestit cand l-a vazut pe Maradona la Rossario, unde tricolorii au jucat un meci amical, incheiat cu victoria Argentinei cu 1-0. In acel moment, Maradona era doar un pusti, iar Argentina era detinatoarea titlului mondial. A doua oara, Ticleanu s-a intalnit cu Maradona la un meci din Spania si a recunoscut ca decarul Argentinei a venit si l-a luat in brate.

"Eu am avut sansa sa joc de doua ori contra lui. O data la Rossario in Argentina. Era perioada cand ei erau in razboi cu Anglia pentru Insulele Malvine. Au cantat de doua ori imnul: o data imnul Argentinei si o data imnul Malvinelor. El nici nu cobora la masa, atat de iubit era si era un pustan.

Era practic echipa care a castigat Cupa Mondiala in 1978, plus Maradona. Presa spunea ca am fost printre putinii care l-au anihilat si nu l-am lovit. Si a doua oara am jucat la Vigo cu selectionata jucatorilor profesionisti din Spania. Il aveau pe Camacho fundas stanga, marea legenda, in rest numai jucatori straini. Am facut 2-2 la Vigo. Bucuria mare a fost cand pe tunel a venit si m-a imbratisat. M-a recunoscut si m-a imbratisat. A fost un semn de respect si mare onoare pentru mine", a declarat Aurel Ticleanu.

