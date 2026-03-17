Selecționata de tineret a Moldovei va disputa, la sfârșitul lunii martie, două partide din cadrul campaniei de calificare pentru EURO 2027. Ambele confruntări vor avea loc în deplasare.

Pe 26 martie, naționala pregătită de Serghei Cebotari va întâlni reprezentativa similară a Irlandei, pe stadionul Tallaght Stadium din Dublin.

Ulterior, pe 31 martie, tricolorii de peste Prut vor înfrunta selecționata Angliei, pe stadionul Carrow Road din Norwich, informează FMF pe site-ul oficial.

Lotul naționalei Moldovei, cu Gheorghe Moșneagu de la Shelbourne convocat în premieră

Selecționerul Serghei Cebotari a anunțat astăzi lista finală a jucătorilor convocați la naționala de tineret a Moldovei pentru aceste două dueluri.

Portari:

Roman Dumenco (Dacia Buiucani, 8), Artur Nazarciuc (CSF Bălți, 2), Dan Rusu (FC Zimbru, 0)

Fundași:

Artiom Dijinari (Dacia Buiucani, 13), Leonard Saca (FC Barcelona, Spania, 11), Petar Gospodinov (FC Spartak Pleven, 9), Vlad Coliș (Dacia Buiucani, 6), Matteo Obleac (Frosinone Calcio, Italia, 4), Vlad Pascari (FC Petrocub, 2), Vlad Boico (CSF Bălți, 1), David Sîrbu (FC Milsami, 1), Ivan Graminschii (St Patrick's Athletic FC, Irlanda, 0), Nichita Lipcan (FC Politehnica UTM, 0)

Mijlocași:

Vladislav Costin (FC Bălți, 10/4), Ovidiu David (FC Petrocub, 8), Lucian Radu (FC Politehnica UTM, 7/0), Victor Ciumașu (Dacia Buiucani, 5/0), Dan-Angelo Botan (CSF Bălți, 5/0), Vasile Luchița (FC Milsami, 4/0), Gheorghe Moșneagu (Shelbourne FC, Irlanda, 0)

Atacanți:

Mihai Lupan (FC Petrocub, 18/3), Nicolae Țelic (FC Stăuceni, 2), Cristian Antonciuc (Desenzano Calvina, Italia, 2), Nichita Caragheorghi (Sammaurese, Italia, 0).

În octombrie anul trecut, Gheorghe Moșneagu a câștigat eventul în Irlanda cu Shelbourne Under-20.