Astăzi, Oțelul Galați a anunțat numele noului antrenor principal, croatul Stjepan Tomas.

Fost jucător important la naționala Croației, alături de care a jucat la Campionatele Mondiale din 2002 și 2006 și la Campionatul European din 2004, tehnicianul le-a pregătit anterior pe Antalyaspor, Rizespor, Göztepe, Sheriff Tiraspol, NK Osijek și Al-Okhdood.

”Stjepan Tomas vine la Oțelul alături de asistenții săi Vlado Smit (antrenor secund) și Lidio Melis (preparator fizic).

Smit este sârb, are 45 de ani și a lucrat alături de tehnicianul croat la Rizespor, Göztepe, Sheriff Tiraspol și NK Osijek. El a fost, la rândul său, fotbalist cu perioade importante petrecute în Italia, la Atalanta, Bologna, Pescara sau Cagliari.

Melis, un italian de 63 de ani, absolvent de Coverciano, colaborează de 5 ani cu Tomas. A lucrat la Rizespor, Sheriff Tiraspol și NK Osijek, dar și la Honved Budapesta, Bologna și SPAL 1907.

Conducerea clubului le urează bun venit și mult succes în noua sa misiune pe banca tehnică a Oțelului”, a precizat clubul din Galați pe site-ul oficial.

Ce a declarat noul antrenor principal de la Oțelul, croatul Stjepan Tomas

”Sunt mândru de noua provocare a carierei mele, am cules foarte multe informații despre clubul Oțelul, am vorbit inclusiv cu Gică Hagi despre Oțelul și vin aici cu inima larg deschisă.

Știu că ați câștigat campionatul și că ați jucat mulți ani în cupele europene și îmi doresc să revenim acolo. Acum echipa nu traversează cea mai bună perioadă, dar vreau să le ofer toată încrederea jucătorilor, să le arăt că pot mai mult.

Îmi doresc ca suporterii gălățeni să vină în număr cât mai mare la stadion, să susțină echipa și să se bucure de fotbalul pe care îl vom produce. Îmi place ca echipa mea să atace, ba chiar îmi place să controleze fiecare partidă.

Forza, Oțelul!”

Foto: Vlado Smit (stânga), pe vremea când era jucător la Bologna, în duel cu Marius Stankevicius (Brescia)