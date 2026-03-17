Lorena Ostase, pivotul Gloriei, a avut o contribuție esențială la succesul din meciul la care a asistat în sală și Cristina Neagu, retrasă anul trecut din activitate.

Gloria Bistrița a prestat un joc solid în care a arătat că poate anula orice acțiune a Tigroaicelor. Cu o defensivă ermetică, Bistrița a întărit convingerea că poate deveni campioană.

Lorena Ostase, după CSM București - Gloria Bistrița 18-21. Secretul victoriei din derby

"Am fost un zid roșu, zidul pe care l-am clădit in acest sezon", a declarat la final Lorena Ostase.

CSM București a pierdut primul său meci de când a fost instalată Bojana Popovic ca antrenoare a ''tigroaicelor''.Valeria Maslova a marcat 7 goluri pentru echipa bucureșteană, Elizabeth Omoregie a înscris 4 goluri, iar portarul Evelina Maria Louise Eriksson a reușit 12 intervenții.Danila Patricia So Delgado Pinto și Sonia-Mariana Seraficeanu au marcat câte 5 goluri pentru oaspete, Larissa Nusser a reușit 4 goluri, iar Renata Lais De Arruda a avut 17 intervenții.

Până la final, CSMB mai are de jucat cu Corona Brașov (deplasare), CSM Galați (acasă), HC Zalău (deplasare) și cu CSM Târgu Jiu (acasă), iar Gloria le va întâlni pe SCM ''U'' Craiova (acasă), SCM Râmnicu Vâlcea (deplasare), Corona Brașov (deplasare) și cu CSM Galați (acasă).