Inter are acum 94% șanse să câștige campionatul, după ce AC Milan a pierdut cu Lazio, ratând ocazia de a reduce distanța față de trupa lui Cristi Chivu la cinci puncte, cu nouă etape rămase de disputat.

Deși Inter a obținut doar un punct din confruntarea tensionată cu Atalanta în runda cu numărul 29, poziția liderului s-a consolidat în clasamentul din Serie A. Statisticienii de la OPTA au recalculat probabilitățile pentru câștigarea Scudetto, iar noile cifre indică un avantaj masiv pentru echipa antrenată de român.

Rivalii de la AC Milan s-au îndepărtat de trofeu

Înaintea startului etapei, Inter și AC Milan erau despărțite de șapte puncte, după ce "rossonerii" reușiseră să se impună anterior în „Derby della Madonnina”. Deși formația lui Chivu a făcut un pas greșit cu Atalanta, rivala din oraș nu a profitat de oportunitatea creată.

Duminică seară, echipa pregătită de Massimiliano Allegri a cedat în fața celor de la Lazio, scor 0-1, în urma reușitei semnate de danezul Gustav Isaksen în prima repriză. Acest eșec a făcut ca AC Milan să se distanțeze și mai mult de prima poziție.

Potrivit noilor calcule oferite de OPTA, probabilitatea ca Inter să pună mâna pe titlu a crescut de la 81%, cât era înaintea etapei a 29-a, la un procent actual de 94%. În schimb, șansele lui AC Milan au scăzut la 5%, în timp ce campioana en-titre, Napoli, mai are o probabilitate de doar 1%.

În acest moment, cu nouă runde înainte de finalul sezonului, Inter are un avans de opt puncte față de rivala din Milano și nouă puncte față de trupa de lângă Vezuviu.