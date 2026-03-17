Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a anunţat, marţi, că a primit raportul controlului care a avut loc la CSA Steaua, urmând să evalueze situaţia.

"S-a încheiat controlul pe care l-am dispus la Steaua. Am primit acum câteva zile 237 de pagini pe care nu am avut până acum capacitate să le analizez. Suntem preocupaţi, săptămâna trecută am fost pentru obţinerea acordului Parlamentului, pentru situaţia interacţiunii cu Statele Unite, acum suntem preocupaţi de buget. Ne ocupăm şi de Steaua în paralel, dar cu diverse priorităţi", a precizat ministrul, la Parlament, potrivit Agerpres.

Radu Miruţă a informat, recent, că se fac investigaţii de audit şi verificări ale Corpului de control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei.