Participarea Iranului, la Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie), rămâne sub semnul întrebării. Mai ales după ce FIFA a respins, după doar câteva ore, solicitarea federației de la Teheran, de a muta meciurile primei reprezentative în Mexic.

Conform tragerii la sorți de la Washington, pe 5 decembrie, perșii trebuie să întâlnească Noua Zeelanda (15 iunie), Belgia (21 iunie) și Egipt (26 iunie) pe teritoriul Statelor Unite, țară care a atacat Iranul, alături de Israel, începând cu 28 februarie. Primele două partide din cadrul grupei G ar trebui să fie găzduite de Los Angeles, iar ultima de Seattle.

Având în vedere războiul din Orientul Mijlociu, dar și declarațiile șocante ale lui Donald Trump, cum că naționala Iranului n-ar fi în siguranță în SUA, Federația de la Teheran a cerut, astăzi, ca partidele perșilor să fie mutate în Mexic sau Canada.

Cererea iranienilor a fost respinsă de FIFA, în urma cu câteva minute.

„FIFA e în legătură permanentă cu federațiile tuturor țărilor calificate, inclusiv cea iraniană. Discutăm despre planificarea participării la Mondialul din 2026. FIFA așteaptă cu nerăbdare ca toate echipele participante să-și joace meciurile, potrivit programului anunțat deja“, a transmis FIFA.

Așadar, forul mondial tocmai și-a cerut scuze, în mod elegant, respingând cererea iranienilor de a evolua în altă țară, la turneul final din această vară. Anticipând, probabil, această decizie, președintele forului de la Teheran, Mehdi Taj, a transmis că naționala Iranului va juca, în America, doar în cazul în care gazdele vor oferi garanțiile privind siguranța jucătorilor și oficialilor echipei.