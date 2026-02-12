Colecționarul de înfrângeri. Cam așa poate fi descris Marius Șumudică, de când a devenit antrenor, la Al-Okhdood.

Când a bătut palma cu șefii clubului, formația din Najran era penultima în Saudi Pro League, având o singură victorie în primele 12 etape. Cu Șumudică pe bancă, criza continuă! Asta deși, în momentul sosirii sale în Arabia Saudită, românul a anunțat că va face tot posibilul pentru a salva echipa.

Din păcate pentru Șumudică, între timp, în doar o lună, șederea sa pe banca celor de la Al-Okhdood s-a transformat într-un coșmar!

Șumudică, 6 înfrângeri în 9 meciuri!

Joi, la fix o săptămână după 0-6 cu Al-Hilal pe teren propriu, echipa lui Șumudică și-a trecut în cont încă un eșec. Doar că, de această dată, înfrângerea n-a mai venit în fața unui colos, cum s-a apărat Șumudică data trecută, ci în fața unei formații din partea a doua a clasamentului.

În meciul cu Al-Hazem, elevii lui Șumudică au cedat, scor 1-2. Gazdele au dat golul victoriei, în minutul 83, iar oaspeții au încheiat partida în zece oameni, după eliminarea lui Ashi (90+2).

După acest rezultat, românul a ajuns la șase partide pierdute din nouă. Toate în campionat! Practic, de când a ajuns în Arabia Saudită, Șumudică a strâns 5 puncte din cele 27 puse în joc.

Cu acest bilanț catastrofal, Al-Okhdood rămâne pe penultimul loc, la cinci puncte de poziția a 15-a, prima care asigură rămânerea în Saudi Pro League.