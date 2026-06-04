”Cel mai zgomotos DA din viața mea!” Daniel Bîrligea și-a cerut partenera de soție în Bali

”Cel mai zgomotos DA din viața mea!” , a scris partenera lui Bîrligea pe Instagram Stories. Cei doi sunt în vacanță în Bali.

Fotbalistul de la FCSB și-a cerut partenera de soție în vacanță. Antonia Salanță a studiat moda la Milano și a pus imaginile cu inelul cumpărat de Daniel Bîrligea pe contul ei de Instagram.

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Foto: Instagram Antonia Salanță

Daniel Bîrligea (26 de ani) joacă pentru FCSB din septembrie 2024. Cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, atacantul mai are contract cu gruparea roș-albastră până în 2029.

În actuala stagiune, Daniel Bîrligea a bifat două apariții în play-off, 22 în sezonul regulat (7 goluri, 2 assist-uri), două în Cupa Româniie (1 gol, 1 assist), șase în Europa League (2 goluri), patru în preliminariile UEL (3 goluri, 2 assist-uri), una în preliminariile Champions League (1 assist).

De când se află la FCSB, fotbalistul brăilean a bifat 72 de apariții în toate competițiile pentru gruparea roș-albastră, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 30 de ori și, pe deasupra, a oferit opt pase decisive.

Bîrligea a fost cumpărat de FCSB în septembrie 2024 de la CFR Cluj pentru 3 milioane de euro. Ardelenii l-au adus gratis în 2022 de la Teramo.