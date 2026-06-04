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Cristi Chivu (45 de ani) s-a întâlnit din nou cu conducerea Interului pentru a discuta despre prelungirea contractului său.

Cristi Chivu, o nouă întâlnire cu șefii Interului

Angajamentul său curent cu „nerazzurrii” urmează să expire pe 30.06.2027, însă sezonul său excelent la Inter îi va garanta încă un an pe „Giuseppe Meazza”.

Anunțul oficial al prelungirii contractului lui Cristi Chivu până în 2028 este iminent, existând și o opțiune de extindere automată pentru 2029, informează fcinter1908.it.

Anunțul oficial, doar o formalitate

Cele două parți, Chivu și Inter, s-au înțeles de principiu și ar fi semnat inclusiv, astfel că totul reprezintă doar o chestiune de timp până la confirmarea oficială.

Cristi Chivu a discutat cu șefii lui Inter inclusiv de prioritățile clubului în perioada de transferuri din vară, potrivit sursei citate.

Creștere salarială pentru Chivu

Noul contract vine și cu o creștere salarială importantă, de la aproximativ 2,5 milioane de euro pe an, cu bonusuri incluse, la aproape 4 milioane de euro, notează Corriere dello Sport.

Cristi Chivu a devenit, în sezonul 2025-2026 recent încheiat la nivelul cluburilor, primul antrenor care realizează eventul (Serie A și Cupa Italiei) la debutul pentru „nerazzurri”.