Laurențiu Reghecampf face turul Africii! Doar că, paradoxal, fix în Sudan a stat cel mai puțin, doar câteva zile, în momentul semnării contractului cu Al-Hilal Omdurman.

Între timp, tehnicianul de 50 de ani a fost în Tanzania, Rwanda, Republica Democratică Congo, ca să dăm câteva exemple. Explicația acestor călătorii ține și de faptul că Al-Hilal Omdurman e privată de avantajul terenului propriu de 3 ani, de când a început războiul din Sudan.

Acum, „Reghe“ a ajuns în Pretoria (Africa de Sud) pentru meciul de vineri cu Mamelodi Sundowns din grupa C, în Champions League. E partida pe care românul o pregătește de vreo două luni prin confruntările din prima ligă rwandeză. Aici joacă Al-Hilal Omdurman, în acest sezon, după ce, anul trecut, a evoluat în prima ligă din Mauritania!

Mamelodi Sundowns, „Brazilia Africii“, e coșmarul celor de la Al-Hilal Omdurman

Presa sudaneză scrie știri pe bandă, în aceste zile, despre meciul Mamelodi Sundowns – Al-Hilal Omdurman (vineri, ora 20:00). Pentru că această confruntare e una de mare interes în Africa. Problema e că, în ultimii ani, formația sud-africană a fost una de coșmar pentru actuala echipă a lui „Reghe“.

„Mamelodi Sundowns trezește amintiri neplăcute pentru Al-Hilal Omdurman. Ultimele șase dueluri cu echipa din Africa de Sud au însemnat o remiză și cinci înfrângeri. De aceea, acesta e meciul în care Reghecampf are ocazia de a-și câștiga definitiv locul în inimile fanilor. Pentru asta, antrenorul român trebuie să reușească <<imposibilul>>: măcar o victorie cu Mamelodi Sundowns. Fie în deplasare, fie în partida de la Benghazi (Libia), programată pentru 30 ianuarie. Dacă reușește asta, Reghecampf e chiar mare!“, a scris presa sudaneză.

Mamelodi Sundowns, printre favorite la câștigarea Champions League, e supranumită „Brazilia Africii“. În acest sezon, echipa n-a mai pierdut un meci, în timpul regulamentar, de pe 24 septembrie!

