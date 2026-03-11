Surpriză uriașă înainte de Real Madrid - Manchester City

Surpriză uriașă înainte de Real Madrid - Manchester City Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid și Manchester City se întâlnesc din nou în UEFA Champions League.

TAGS:
Real Madrid - Manchester CityReal MadridManchester City
Din articol

Deja rivale în Champions League, Real Madrid și Manchester City s-au numărat, în ultimii ani, printre favoritele la câștigarea marelui trofeu. În ultimii ani au existat mai multe întâlniri directe între cele două echipe, motiv pentru care interesul fanilor este, de această dată, scăzut.

Șefii celor de la Real Madrid au avut parte de o surpriză neplăcută în ziua meciului. Stadionul ”Bernabeu” nu va fi plin la ora meciului, deoarece mai sunt bilete disponibile online, scriu spaniolii de la Marca.

Mai sunt bilete disponibile pentru Real Madrid - Manchester City

Tichetele disponibile sunt în mai multe zone ale stadionului, astfel că fanii le pot cumpăra și pe cele cu prețuri accesibile. Oricum, faptul că un asemenea meci nu se dispută cu casa închisă este neobișnuit pentru un club ca Real Madrid.

Real Madrid și Manchester City s-au întâlnit chiar în acest sezon de Champions League, în faza principală, într-un meci disputat pe ”Santiago Bernabeu”. Echipa lui Guardiola s-a impus cu 2-1.

Statistica este de partea celor de la Manchester City înainte de o nouă ”dublă” cu Real Madrid. În cele 11 întâlniri din ultimii șase ani, ”cetățenii” s-au impus de cinci ori, spaniolii de trei ori, iar trei partide s-au încheiat la egalitate.

”Manchester City - Real Madrid din nou, pentru clubul nostru, cu cât joci mai mult cu echipele mai bune, înveți și vei fi mai bun în viitor”, a spus Guardiola.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Drăgușin, martor la „jihad”: Tottenham nu a mai pățit asta niciodată în istorie!
Drăgușin, martor la „jihad”: Tottenham nu a mai pățit asta niciodată în istorie!
ULTIMELE STIRI
La mulți ani, László Bölöni! Fotbalist câștigător al Cupei Campionilor Europeni, antrenor campion în Portugalia și Belgia
La mulți ani, László Bölöni! Fotbalist câștigător al Cupei Campionilor Europeni, antrenor campion în Portugalia și Belgia
Gigi Becali l-a întrebat direct pe Mirel Rădoi: ”Atât voiam să știu”
Gigi Becali l-a întrebat direct pe Mirel Rădoi: ”Atât voiam să știu”
Trei fotbaliști din Liga 2 din România, inclusiv un debutant, convocați la naționala Moldovei!
Trei fotbaliști din Liga 2 din România, inclusiv un debutant, convocați la naționala Moldovei!
Rădoi a dat cu ei de pământ: „Acești mari antrenori care tot apar la televizor…“
Rădoi a dat cu ei de pământ: „Acești mari antrenori care tot apar la televizor…“
Dramă totală și în ITF, nu doar în WTA: cum s-a terminat meciul Gabriela Ruse - Paula Badosa, jucat în Texas
Dramă totală și în ITF, nu doar în WTA: cum s-a terminat meciul Gabriela Ruse - Paula Badosa, jucat în Texas
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor

Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Mirel Rădoi le-a interzis un singur lucru jucătorilor de la FCSB: ”Nu există!”

Mirel Rădoi le-a interzis un singur lucru jucătorilor de la FCSB: ”Nu există!”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali l-a întrebat direct pe Mirel Rădoi: ”Atât voiam să știu”
Gigi Becali l-a întrebat direct pe Mirel Rădoi: ”Atât voiam să știu”
Rădoi a dat cu ei de pământ: „Acești mari antrenori care tot apar la televizor…“
Rădoi a dat cu ei de pământ: „Acești mari antrenori care tot apar la televizor…“
Samir Handanovic, impresionat de un jucător din Superligă: ”Dacă nu-și rupea genunchii, nu era în campionatul vostru”
Samir Handanovic, impresionat de un jucător din Superligă: ”Dacă nu-și rupea genunchii, nu era în campionatul vostru”
L-a „lucrat“ pe Rădoi la FCSB, apoi a râs de el: „Credeați că dorm?“
L-a „lucrat“ pe Rădoi la FCSB, apoi a râs de el: „Credeați că dorm?“
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Alte subiecte de interes
Cât costă ceasul exclusivist, de doar 18 grame, pe care Pep Guardiola l-a purtat la Real Madrid - Manchester City
Cât costă ceasul exclusivist, de doar 18 grame, pe care Pep Guardiola l-a purtat la Real Madrid - Manchester City
Kun Aguero a pariat 10.000 de dolari pe Real Madrid - Manchester City și a câștigat!
Kun Aguero a pariat 10.000 de dolari pe Real Madrid - Manchester City și a câștigat!
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO

stirileprotv Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului

stirileprotv Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!