Surpriză uriașă înainte de Real Madrid - Manchester City

Deja rivale în Champions League, Real Madrid și Manchester City s-au numărat, în ultimii ani, printre favoritele la câștigarea marelui trofeu. În ultimii ani au existat mai multe întâlniri directe între cele două echipe, motiv pentru care interesul fanilor este, de această dată, scăzut.

Șefii celor de la Real Madrid au avut parte de o surpriză neplăcută în ziua meciului. Stadionul ”Bernabeu” nu va fi plin la ora meciului, deoarece mai sunt bilete disponibile online, scriu spaniolii de la Marca.

Mai sunt bilete disponibile pentru Real Madrid - Manchester City

Tichetele disponibile sunt în mai multe zone ale stadionului, astfel că fanii le pot cumpăra și pe cele cu prețuri accesibile. Oricum, faptul că un asemenea meci nu se dispută cu casa închisă este neobișnuit pentru un club ca Real Madrid.