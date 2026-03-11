Erling Haaland și-a decis viitorul!

Erling Haaland și-a decis viitorul!
Alexandru Hațieganu
Hotărârea luată de Erling Haaland cu privire la cariera sa. Golgheterul lui Manchester City este dorit de Real Madrid. 

Erling Haaland (25 de ani) s-a decis să continue la Manchester City și după finalul sezonului curent, în ciuda interesului dinspre Real Madrid.  

Erling Haaland vrea să rămână la Manchester City

Haaland își dorește să ajungă, la un moment dat, în La Liga. Starul norvegian nu consideră însă că se află în momentul potrivit al carierei pentru a părăsi Premier League pentru Real Madrid sau Barcelona, informează El Nacional preluat de Transfer News Live. 

Real Madrid se gândește de acum ce mutări să facă în vară, la finalul sezonului curent, în următoarea campanie de transferuri. Își dorește să îl transfere și pe Erling Haaland de la Manchester City!

Atacantul norvegian este văzut de președintele Florentino Perez drept un potențial salvator al ”Los Blancos”. Perez va avea acum o misiune aproape imposibilă. Pe lângă decizia recentă a lui Haaland, contractul norvegianului cu Manchester City este valabil până în vara anului 2034!

Ținând cont de angajamentul lui Haaland, este de așteptat ca oameni din conducerea celor de la Manchester City să nu renunțe la golgheterul lor decât pentru foarte mulți bani. Mai mult decât atât, se pare că Pep Guardiola este categoric!

Pep Guardiola nu acceptă trecerea lui Erling Haaland la Real Madrid

Conform informațiilor publicației El Nacional, Guardiola i-a cerut lui Haaland să nu se gândească la trecerea la Real Madrid, fiindcă îl dorește în continuare în lotul său.

Cota de piață a vârfului este estimată de site-ul de specialitate Transfermarkt la 200 de milioane de euro. Doar Lamine Yamal și Kylian Mbappe au o valoare identică.

