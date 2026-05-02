Ce schimbare pentru Ianis Stoica, de când a plecat din campionatul românesc. În rău, din păcate.

În sezonul trecut, fostul internațional de tineret era un star, la Hermannstadt: 15 goluri și 5 pase de gol. Cu acest bilanț i-a convins pe portughezii de la Estrela, după ce, anterior, impresionase și la FCSB.

Din păcate pentru Ianis Stoica, odată cu transferul în prima ligă portugheză, el a pierdut drumul spre poartă. Dovadă și faptul că până astăzi ajunsese la o criză incredibilă pentru un jucător de profil ofensiv: 217 de zile fără gol într-o partidă oficială!

Titularizat, astăzi, în confruntarea cu Moreirense, în deplasare, Ianis Stoica a pus capăt secetei. Pentru că, în minutul 36, a ridicat scorul la 2-0 pentru echipa sa, transformând o lovitură de pedeapsă.

Știre în curs de actualizare!