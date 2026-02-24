Jurnaliștii portughezi de la publicația „Record” notează că jucătorul român de bandă în vârstă de 23 de ani ar putea fi titularizat de antrenorul Joao Nuno în următoarea etapă. Estrela Amadora va juca în deplasare împotriva celor de la AVS FS sâmbătă, pe 28.02.2026, în etapa a 24-a din Liga Portugal. În runda precedentă, Stoica a fost introdus pe parcursul partidei pierdute cu Tondela, scor 0-2.

Ultima titularizare, în urmă cu o lună

Precedenta prezență a românului în echipa de start a lusitanilor a fost în etapa a 20-a, disputată pe 31.01.2026, în remiza cu Alverca, scor 1-1.

În actualul sezon din Liga Portugal, Ianis Stoica a bifat 22 de apariții, reușind să marcheze 2 goluri și să ofere 2 pase decisive. În cele 25 de partide jucate în toate competițiile în actuala stagiune, a participat la 5 reușite ale echipei sale, având 3 goluri și 2 pase decisive. Jucătorul care evoluează pe postul de aripă stângă are în acest moment o cotă de piață de 1,5 milioane de euro.