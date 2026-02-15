Cu un program complicat pe final de sezon regulat, care include derby-uri cu Rapid și CFR Cluj, dar și o deplasare la Pitești, conducerea din Ștefan cel Mare își face calculele pentru bătălia la vârf. În acest context, Andrei Nicolescu a identificat principala amenințare care trebuie evitată în lupta pentru trofeu.

Oficialul dinamovist a transmis, într-o intervenție la fanatik.ro, că o calificare a echipei lui Elias Charalambous în primele șase ar schimba total datele problemei în lupta la vârf.

„Sincer, sportiv nu mi-aș dori ca FCSB să atingă play-off-ul. Am mai spus, cel mai periculos adversar din play-off ar fi FCSB, asta prin prisma experienței jucătorilor. Vor trece de un prag psihologic, vor ajunge acolo și vor ști ce au de făcut. Au avut trei meciuri în care au luat maxim de puncte, iar acest lucru s-a văzut imediat în clasament. Cred că devine foarte dificil pentru FCSB să prindă play-off-ul dacă nu câștigă duminică”, a spus Andrei Nicolescu.

Obsesia Rapid și duelul cu Claudiu Niculescu

Dincolo de calculele legate de FCSB, Nicolescu a fixat o țintă clară pentru propria echipă: victoria în derby-ul cu Rapid. Acesta consideră că un succes împotriva giuleștenilor ar valida candidatura lui Dinamo la titlu, fiind singura bornă pe care nu a atins-o încă de la venirea în club.

„Eu cred că cel mai important meci este cel cu Rapid. Eu, când am venit aici, mi-am propus anumite borne. Din toate bornele pe care mi le-am setat, le-am atins pe toate, dar nu și o victorie împotriva Rapidului. Cred că măsura unei victorii cu Rapidul ne va da și măsura capacității noastre de a ne bate cu șanse reale la titlu. Dacă reușim treaba aceasta, ne transformăm într-o pretendentă reală la titlu. Borna victoriei cu Rapid este intermediară vizavi de ceea ce îmi doresc eu pentru Dinamo”, a mai spus Nicolescu.

Până la derby, Dinamo are de trecut testul cu Unirea Slobozia, echipă preluată recent de fostul idol dinamovist, Claudiu Niculescu. Președintele „câinilor” a explicat că schimbarea de antrenor la ialomițeni poate aduce un plus de motivație adversarilor.

„Trebuie să ne facem simplu meciul cu Unirea Slobozia. În ultimele trei etape avem dueluri complicate. Trebuie să câștigăm cu Unirea Slobozia fără să punem la îndoială că merităm cele trei puncte. În general, antrenorii noi, care reușesc să aibă conexiune din prima și să aibă carismă în vestiar, reușesc pe termen foarte scurt să aibă rezultate care nu țin cont de munca lor efectivă cu echipa și de strategia pe care vor să o construiască. Claudiu Niculescu este unul dintre aceia care reușesc să motiveze. Eu sper ca diferența de valoare să nu ne creeze probleme. Am auzit de povestea lui la Dinamo, dar nu vreau să intru în detalii. Am înțeles că a fost greu de digerat ce s-a întâmplat”, a mai spus oficialul clubului din „Ștefan cel Mare”.