Fostul fundaș dreapta al Barcelonei și cel mai titrat fotbalist din istorie a pierdut definitiv procesul cu UNAM Pumas, iar Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS) a decis că brazilianul nu doar că a fost concediat pe bună dreptate, ci trebuie să și plătească daune clubului mexican.

Totul a început în ianuarie 2023, când Pumas i-a reziliat unilateral contractul după ce Alves a fost arestat în Spania, fiind acuzat de viol și agresiune sexuală. La acel moment, conducerea clubului a considerat că imaginea echipei a fost serios afectată, iar rezilierea s-a făcut invocând „justa cauză”.

Cum s-a ajuns până aici

Ulterior, Dani Alves a fost achitat la apel, iar fostul jucător a dat în judecată clubul, cerând două milioane de euro drept despăgubiri pentru daune morale și pentru salariile pe care le-ar fi primit dacă și-ar fi dus contractul la capăt.

În primă instanță, FIFA i-a dat dreptate brazilianului, dar Pumas a atacat decizia la TAS, iar Curtea de Arbitraj Sportiv a întors complet situația.

Rezilierea a fost considerată corectă, iar Alves va trebui să plătească o sumă chiar mai mare decât cea stabilită inițial de FIFA, drept compensație pentru prejudiciile cauzate clubului.

„Această hotărâre reprezintă un precedent important în protejarea intereselor contractuale ale cluburilor”, au transmis oficialii de la Pumas, precizând că, după mai bine de un an de procese internaționale, cazul este în sfârșit închis.

Dani Alves, retras din fotbal în 2023, rămâne cel mai titrat jucător din istorie, cu 46 de trofee cucerite la cluburi precum Barcelona, Sevilla, Juventus și PSG, dar și cu naționala Braziliei, unde a strâns 126 de selecții și a câștigat Copa America, Cupa Confederațiilor și aurul olimpic.

