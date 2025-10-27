GALERIE FOTO Imagini incredibile! După un an de închisoare, Dani Alves a devenit predicator evanghelist: „Am făcut un pact cu Dumnezeu”

Imagini incredibile! După un an de închisoare, Dani Alves a devenit predicator evanghelist: „Am făcut un pact cu Dumnezeu"
Dani Alves, unul dintre cei mai titrați fotbaliști din istoria fotbalului mondial (42 de trofee), surprinde din nou.

Dani Alves
După 14 luni petrecute în închisoare, acuzat de agresiune sexuală, fostul fundaș de la Barcelona s-a reinventat radical. Achitat în martie 2025 de Înalta Curte de Justiție a Catalunyei, brazilianul a apărut recent într-o biserică evanghelică, predicând în fața oamenilor.

Acum, la 42 de ani, Alves trăiește în Catalunya, merge la biserică, postează versete biblice și se prezintă pe Instagram drept „discipol al lui Iisus Hristos”.

La biserica evanghelică Elim Girona, Alves a vorbit pentru prima dată public despre transformarea sa: „Trebuie să iei lucrurile lui Dumnezeu în serios. Eu am făcut un pact cu Dumnezeu. În mijlocul furtunii, El mi-a arătat drumul. Sunt dovada vie că există un plan.”

Clipurile cu momentul au devenit virale în Spania și Brazilia și imagini incredibile cu Dani Alves, vizibil schimbat, au „rupt” internetul.

