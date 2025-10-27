După 14 luni petrecute în închisoare, acuzat de agresiune sexuală, fostul fundaș de la Barcelona s-a reinventat radical. Achitat în martie 2025 de Înalta Curte de Justiție a Catalunyei, brazilianul a apărut recent într-o biserică evanghelică, predicând în fața oamenilor.

După un an de închisoare, Dani Alves a devenit predicator evanghelist

Acum, la 42 de ani, Alves trăiește în Catalunya, merge la biserică, postează versete biblice și se prezintă pe Instagram drept „discipol al lui Iisus Hristos”.

