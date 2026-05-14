Cristi Chivu a devenit prima persoană din istoria lui Inter Milano care câștigă eventul atât ca jucător (2010), cât și ca antrenor (2026). Tehnicianul a dedicat triumful "tuturor celor din familia Inter, dar în special fiicelor mele, care au fost nevoite să îndure o mie de lucruri spuse, mai ales la începutul sezonului, când tatăl lor era pus la îndoială".
Italienii și-au amintit predicția soției lui Cristi Chivu din momentul instalării la Inter
Chivu a sărbătorit pe gazon alături de soția sa, Adelina, și de cele două fiice, Natalia și Anastasia. La o zi după trofeul cucerit la Roma, în Italia s-a readus în atenție mesajul postat de Adelina Chivu vara trecută.
"Sunt atât de mândră, dar nu și surprinsă. Știu cine ești, iar lumea va afla și ea. Te iubesc!", scria Adelina Chivu, pe 9 iunie 2025, ziua în care Cristi Chivu era numit antrenor principal la Inter.
Italienii de la FCInterNews și-au amintit de mesajul soției lui Chivu și au scris: "Aproape un an mai târziu, putem să spunem că Adelina a avut dreptate. Lumea l-a descoperit pe domnul Chivu".
Cristi Chivu a sunat-o pe soția sa, imediat după triumful din Cupa Italiei
- Chivu și-a trecut numele pe o listă selectă, alături de antrenori care au reușit, în trecut, să câștige ambele trofee interne în același sezon, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.
Cristi Chivu i-a dedicat trofeul soției sale, Adelina, care a fost prezentă pe Stadio Olimpico alături de cele două fiice, Natalia și Anastasia.
"Familia, pe primul plan. La finalul meciului, obosit după obișnuiții kilometri parcurși la marginea terenului, Chivu a driblat pupicii, îmbrățișările și bătăile pe umăr. Și-a luat telefonul și a sunat-o pe soția sa, Adelina, care a fost prezentă în tribune alături de alți prieteni.
Totul s-a întâmplat când echipa sărbătorea în dreptul peluzei. Un apel scurt în care a spus în română 'Te iubesc', mulțumindu-i din inimă soției sale că l-a susținut pe tot parcursul anului", a scris Gazzetta dello Sport.
Ulterior, famila lui Cristi Chivu a coborât pe gazon, iar antrenorul lui Inter și-a îmbrățișat soția și cele două fiice.
