Cristi Chivu a devenit prima persoană din istoria lui Inter Milano care câștigă eventul atât ca jucător (2010), cât și ca antrenor (2026). Tehnicianul a dedicat triumful "tuturor celor din familia Inter, dar în special fiicelor mele, care au fost nevoite să îndure o mie de lucruri spuse, mai ales la începutul sezonului, când tatăl lor era pus la îndoială".

Italienii și-au amintit predicția soției lui Cristi Chivu din momentul instalării la Inter

Chivu a sărbătorit pe gazon alături de soția sa, Adelina, și de cele două fiice, Natalia și Anastasia. La o zi după trofeul cucerit la Roma, în Italia s-a readus în atenție mesajul postat de Adelina Chivu vara trecută.

"Sunt atât de mândră, dar nu și surprinsă. Știu cine ești, iar lumea va afla și ea. Te iubesc!", scria Adelina Chivu, pe 9 iunie 2025, ziua în care Cristi Chivu era numit antrenor principal la Inter.

Italienii de la FCInterNews și-au amintit de mesajul soției lui Chivu și au scris: "Aproape un an mai târziu, putem să spunem că Adelina a avut dreptate. Lumea l-a descoperit pe domnul Chivu".