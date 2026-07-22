Portarul mexican Guillermo "Memo" Ochoa, care a participat recent la a şasea sa Cupă Mondială de fotbal, un record pe care îl împarte cu portughezul Cristiano Ronaldo şi cu argentinianul Lionel Messi, a anunţat, marţi, la vârsta de 41 de ani, că se retrage din activitate, relatează AFP.

Guillermo Ochoa se retrage după șase turnee finale de Campionat Mondial

Spre deosebire de Ronaldo şi Messi, care au evoluat în toate meciurile echipelor lor naţionale la Cupa Mondială din perioada iunie-iulie, Ochoa a intrat pe teren abia în minutul 78 al ultimului meci din faza grupelor disputat de echipa Mexicului împotriva Cehiei (2-0), o partidă fără miză, întrucât Mexicul era deja calificat pentru faza următoare.

El fusese convocat anterior şi pentru Cupa Mondială din 2010, găzduită de Africa de Sud, însă nu a jucat niciun meci în cadrul acelui turneu.

154 de selecții pentru naționala Mexicului

Ochoa îşi încheie cariera cu 154 de selecţii în naţionala "El Tri".

"Am dat totul, atât pentru cluburile mele, cât şi pentru echipa naţională, iar astăzi îmi agaţ mănuşile în cui", a declarat Ochoa într-o postare pe reţelele de socializare, punând astfel capăt unei cariere care a cuprins nouă cluburi şi şapte ţări.

Originar din Guadalajara, internaţional din 2005 şi legitimat la clubul cipriot AEL Limassol, el şi-a început cariera în Mexic, în 2004, evoluând ulterior în Franţa (Ajaccio), Spania, Belgia, Italia şi Portugalia.

Renumit pentru capacitatea sa de a bloca şuturile şi pentru reflexele fulgerătoare, Ochoa a devenit celebru în timpul Cupei Mondiale din 2014, desfăşurată în Brazilia, unde a oferit o prestaţie memorabilă împotriva ţării gazdă, în faza grupelor (0-0), amintește Agerpres.

În 2018, el şi-a consolidat şi mai mult statutul de legendă printr-o nouă demonstraţie de maestru în faţa Germaniei, echipă învinsă de Mexic (1-0).