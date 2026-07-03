Cristiano Ronaldo a devenit cel mai în vârstă jucător care a evoluat într-un meci din faza eliminatorie din istoria Cupei Mondiale și cel mai în vârstă fotbalist care a marcat în aceleași faze superioare ale competiției.

La 41 de ani şi 147 de zile, el a fost titular în meciul Portugaliei cu Croaţia, din 16-imile turneului final, 2-1 pentru lusitani, partidă în care starul lui Al-Nassr a egalat în minutul 68, din penalty.

Cristiano Ronaldo l-a devansat pe croatul Luka Modric, 40 de ani şi 296 de zile, adversar în întâlnirea din 16-imi.

Portugalia lui Ronaldo s-a calificat astfel în optimi, unde va evolua împotriva Spaniei.

Ce a făcut Cristiano Ronaldo, după ce a marcat în Portugalia - Croația 2-1

Reușita sa a fost dedicată lui Diogo Jota, decedat în urmă cu fix un an, pe 3 iulie 2025, în urma unui accident de mașină. Fostul star al lui Liverpool nu a fost uitat de portughezi și a fost anunțat, simbolic, în lotul pentru această Cupă Mondială.

Declarat jucătorul meciului în această partidă, Cristiano Ronaldo și-a salutat fanii care au venit special la hotelul din Toronto imediat după partidă. Imaginile cu starul lusitan la balcon au devenit rapid virale pe internet.

Pentru CR7, reușita din meciul cu Croația este una specială. Este prima din cariera sa într-o fază eliminatorie a Cupei Mondiale.

”Trebuie să ştim să suferim, iar astăzi s-a întâmplat asta”

"În calitate de căpitan, am mai trăit astfel de momente. Am spus că trebuie să ştim să suferim. Pentru a câştiga o competiţie de o asemenea anvergură, trebuie să ştim să suferim. Asta s-a întâmplat astăzi. Cred că a fost un meci destul de interesant pentru spectatori. Am controlat destul de bine prima repriză. În a doua, jocul a devenit puţin haotic, dar e normal. Asa este fotbalul. Ei au marcat, iar noi am devenit puţin agitaţi", a declarat starul portughez în faţa presei.

"Dar apoi a venit momentul de uşurare când am transformat lovitura de pedeapsă. Din acel moment, meciul a devenit mai uşor. Am întâmpinat ceva dificultăţi ulterior, dar aşa este în competiţie. Trebuie să fim pregătiţi. Şi să mergem mai departe", a adăugat el.

Întrebat despre gestul prin care întregul lot al Portugaliei, inclusiv Cristiano însuşi, purtând un tricou cu numărul 21, i-a adus un omagiu, la finalul meciului, lui Diogo Jota (decedat într-un accident auto pe 3 iulie 2025, alături de fratele său, Andre), starul a spus că fostul jucător al lui Liverpool şi coechipierul său de naţională veghează asupra lor "de acolo de sus, cu lumina sa".

"Este o zi specială pentru că, după cum ştiţi, Jota al nostru străluceşte de acolo de sus asupra noastră. Este un moment deosebit. Cu toţii îi simţim prezenţa alături de noi şi a fost cât se poate de firesc să câştigăm astăzi, pentru a-l onora în cel mai bun mod posibil", a adugat Ronaldo.

Întrebat dacă şi-a luat rămas-bun de la fostul său coechipier de la Real Madrid, Luka Modric, care probabil a disputat ultimul său Mondial la vârsta de 40 de ani, Ronaldo a adăugat: "Da, mi-am luat rămas-bun. Este o legendă a fotbalului şi aşa rămâne. Avem aproape aceeaşi vârstă, sunt cu un an mai mare decât el. Este o legendă. Am un respect deosebit pentru Modric, pentru ceea ce a realizat în fotbal şi pentru ceea ce continuă să facă".