FOTO Marca nu a avut milă de Cristiano Ronaldo după Portugalia - Spania!

Marca nu a avut milă de Cristiano Ronaldo după Portugalia - Spania! CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Cum a fost evaluat Cristiano Ronaldo de către Marca după Portugalia - Spania 0-1, ultimul său meci la națională.

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Cristiano Ronaldo, în lacrimi după Portugalia - Spania 0-1

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Marca, una dintre cele mai importante publicații de sport din Spania și ziarul de casă al lui Real Madrid, l-a taxat pe Cristiano Ronaldo (41 de ani) pentru evoluția sa în ultimul său meci de la națională.

Marca, verdict despre Cristiano Ronaldo după Portugalia - Spania

Cu CR7 integralist, Portugalia a fost învinsă de Spania, scor 0-1, și a fost eliminată în optimi la CM 2026. 

Marca i-a acordat lui Cristiano Ronaldo doar o singură stea pentru felul în care s-a prezentat pe teren în Portugalia - Spania 0-1, fiind considerat printre cei mai slabi fotbaliști de pe teren. 

Trei stele, cea mai înaltă evaluare, au primit Nuno Mendes de la învinși, respectiv Pau Cubarsi, Mikel Merino și Ferran Torres de la învingători.  

Portughezii au numit vinovatul după înfrângerea contra Spaniei 

Portugalia - Spania 0-1, contând pentru optimile CM 2026, a fost LIVE TEXT pe Sport.ro. „Furia Roja” va înfrunta Belgia sau SUA în sferturile Mondialului. 

A Bola, cea mai importantă publicație de știri sportive din Portugalia, a numit principalul vinovat pentru eliminarea lusitanilor de la CM 2026. 

Jurnaliștii portughezi au susținut că, în eșecul împotriva Spaniei, selecționata lusitană a plătit prețul greșelilor comise de selecționerul Roberto Martinez. 

Portugalia plătește prețul pentru greșelile lui Martínez și a ieșit din Cupa Mondială”, a titrat publicația portugheză abola.pt

„Echipa portugheză pleacă de la Campionatul Mondial cu capul plecat. După o primă repriză promițătoare, aproape totul a mers prost în a doua repriză, atât pe teren, cât și, mai ales, în afara lui”, a continuat sursa citată. 

Caseta meciului

Mikel Merino a marcat unicul gol al partidei, în minutul 90+1, din pasa lui Ferran Torres. Merino a șutat puternic, la colțul scurt, în situație 1 la 1 cu Diogo Costa.

  • Portugalia: Diogo Costa – Joao Cancelo (Dalot 71'), Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes (Nelson Semedo 56') – Vitinha (Bernardo Silva 83'), Joao Neves – Pedro Neto (F. Conceicao 83'), Bruno Fernandes, Joao Felix (Rafa Leao 71') – Cristiano Ronaldo. Selecționer: Roberto Martinez
  • Spania: Unai Simon – Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (Fabian Ruiz 85') – Yamal, Dani Olmo (Merino 85'), Alex Baena (Ferran Torres 75') – Oyarzabal (Borja Iglesias 90+7'). Selecționer: Luis de la Fuente
  • Cartonaşe galbene: Bernardo Silva 89', Veiga 90+4' / Ferran Torres 90+9'
  • Arbitru: Anthony Taylor (Anglia)
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