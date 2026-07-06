Nota primită de Cristiano Ronaldo, la ultimul meci la Mondial

Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”

Toate camerele au fost pe el! Cum a reacționat Cristiano Ronaldo, imediat după eliminarea de la Mondial

Marca, una dintre cele mai importante publicații de sport din Spania și ziarul de casă al lui Real Madrid, l-a taxat pe Cristiano Ronaldo (41 de ani) pentru evoluția sa în ultimul său meci de la națională.

Marca, verdict despre Cristiano Ronaldo după Portugalia - Spania

Cu CR7 integralist, Portugalia a fost învinsă de Spania, scor 0-1, și a fost eliminată în optimi la CM 2026.

Marca i-a acordat lui Cristiano Ronaldo doar o singură stea pentru felul în care s-a prezentat pe teren în Portugalia - Spania 0-1, fiind considerat printre cei mai slabi fotbaliști de pe teren.

Trei stele, cea mai înaltă evaluare, au primit Nuno Mendes de la învinși, respectiv Pau Cubarsi, Mikel Merino și Ferran Torres de la învingători.