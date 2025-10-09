Cum se scuză chinezii după accidentarea oribilă a fostului jucător de la FC U Craiova

Legitimat în liga secundă din China, la Guangxi Pingguo, Asamoah s-a ciocnit violent de un panou publicitar de la marginea terenului, duminică, în timpul partidei de campionat cu Chongqing Tonglianglong.

Comisia de Arbitri și Federația din China, explicații după accidentarea oribilă suferită de Samuel Asamoah



Asamoah a fost diagnosticat cu multiple fracturi la nivelul gâtului, iar clubul său a anunțat în primă fază că există un risc ridicat ca fotbalistul din Togo să rămână paralizat. Totuși, veștile ulterioare au fost mai bune: Asamoah a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar acum se află într-o stare stabilă.



Comisia de Arbitri din China a explicat într-un comunicat de ce Zhang Zhixiong, jucătorul care l-a împins pe Asamoah în panoul publicitar, a văzut doar cartonașul galben, iar sistemul VAR nu a intervenit.



"Deși a fost vorba de o imprudență din partea lui Zhixiong, nu poate fi considerat un fault grav sau comportament violent. Accidentarea lui Asamoah a fost una accidentală, iar decizia de a-i arăta galben lui Zhixiong a fost corectă", a transmis Comisia de Arbitri, potrivit The Athetic.



Au existat mai multe voci care au susținut că ciocnirea violentă putea fi evitată, însă Federația Chineză transmite că panourile publicitare au fost amplasate regulamentar la marginea terenului.



"Panourile publicitare LED au fost amplasate la marginea terenului în conformitate cu standardele internaționale fotbalistice și cu regulamentele campionatului, adică la trei metri de suprafața de joc", se arată în comunicatul Federației.