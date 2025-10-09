Cum se scuză chinezii după accidentarea oribilă a fostului jucător de la FC U Craiova

Cum se scuză chinezii după accidentarea oribilă a fostului jucător de la FC U Craiova Fotbal extern
SPORT.RO
Samuel Asamoah (31 de ani), fostul jucător al lui FC U Craiova, a suferit o accidentare înspăimântătoare în China, iar recent a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Legitimat în liga secundă din China, la Guangxi Pingguo, Asamoah s-a ciocnit violent de un panou publicitar de la marginea terenului, duminică, în timpul partidei de campionat cu Chongqing Tonglianglong.

Comisia de Arbitri și Federația din China, explicații după accidentarea oribilă suferită de Samuel Asamoah

Asamoah a fost diagnosticat cu multiple fracturi la nivelul gâtului, iar clubul său a anunțat în primă fază că există un risc ridicat ca fotbalistul din Togo să rămână paralizat. Totuși, veștile ulterioare au fost mai bune: Asamoah a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar acum se află într-o stare stabilă.

Comisia de Arbitri din China a explicat într-un comunicat de ce Zhang Zhixiong, jucătorul care l-a împins pe Asamoah în panoul publicitar, a văzut doar cartonașul galben, iar sistemul VAR nu a intervenit.

"Deși a fost vorba de o imprudență din partea lui Zhixiong, nu poate fi considerat un fault grav sau comportament violent. Accidentarea lui Asamoah a fost una accidentală, iar decizia de a-i arăta galben lui Zhixiong a fost corectă", a transmis Comisia de Arbitri, potrivit The Athetic.

Au existat mai multe voci care au susținut că ciocnirea violentă putea fi evitată, însă Federația Chineză transmite că panourile publicitare au fost amplasate regulamentar la marginea terenului.

"Panourile publicitare LED au fost amplasate la marginea terenului în conformitate cu standardele internaționale fotbalistice și cu regulamentele campionatului, adică la trei metri de suprafața de joc", se arată în comunicatul Federației.

  • Samuel Asamoah a jucat la FC U Craiova în perioada ianuarie 2021 - februarie 2024.

Antrenorul lui Asamoah a explodat după accidentarea teribilă a fostului jucător de la FCU Craiova

Maeda Koji, antrenorul lui Samuel Asamoah de la Guangxi Pingguo, s-a arătat revoltat de agresivitatea jucătorilor de la Chongqing și crede că accidentarea lui Asamoah putea fi evitată.

Acest tip de comportament este inacceptabil în orice ligă profesionistă din orice țară și nu pot înțelege cum s-a întâmplat așa ceva în China League One. În cei 11 ani în care am antrenat în China, este prima dată când văd faulturi atât de grave. Chiar dacă cei de la Chongqing vor reuși în cele din urmă promovarea, un asemenea comportament este rușinos”, a spus Maeda Koji.

