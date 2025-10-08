În timpul unui duel cu un adversar, Asamoah a fost dezechilibrat și s-a izbit cu capul în panourile publicitare.

Anunț important în cazul lui Asamoah: ”Operația a fost finalizată cu succes!”

Fostul jucător de la FCU Craiova a fost luat cu ambulanța de pe gazon și transportat de urgență la spital, acolo unde medicii au constatat că fotbalistul s-a ales cu multiple fracturi în zona cervicală, motiv pentru care s-a speculat că jucătorul din Togo ar putea rămâne paralizat.

Totuși, se pare că fotbalistul a avut noroc, iar accidentarea nu este atât de gravă pe cât a părut la prima vedere. Totuși, Asamoah a avut nevoie de o intervenție chirurgicală care a fost realizată în cursul zilei de miercuri.

”Pe 5 octombrie 2025, jucătorul cu numărul 10 al clubului nostru a jucat în etapa a 25-a a Ligii de Fotbal din China, într-un meci disputat pe teren propriu împotriva Chongqing Bronze.

Samuel Leonglong Assamoa a suferit o accidentare gravă în timpul meciului și a fost diagnosticat cu o fractură la nivelul gâtului. Pentru a ține la curent fanii și comunitatea cu privire la starea de sănătate a lui Asamoah și evoluția tratamentului, vă oferim următoarele detalii:

În această dimineață, la ora 08:30, la Spitalul Clinic Nr. 1 afiliat Universității Medicale Guangxi a avut loc o consultație pentru a stabili un plan chirurgical pentru Asamoah, coordonată de profesorul Zhan Xinli, renumit director al secției de ortopedie spinală. În prezent, operația a fost finalizată cu succes, iar Asamoah se recuperează și se află într-o stare stabilă”, se arată în comunicatul clubului Guangxi Pingguo.

