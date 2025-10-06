Samuel Asamoah, fostul jucător de la FCU Craiova, clubul patronat de Adrian Mititelu, a suferit o accidentare șocantă.

Samuel Asamoah ar putea rămâne paralizat

Asamoah a fost jucătorul oltenilor din 2021 până în 2024, perioadă în care a reușit să îl impresioneze și pe Gigi Becali: ”Ei s-au apărat bine și l-au avut pe ăla mic (n.r. Asamoah) care a alergat în permanență, nu e rău”, spunea Gigi Becali despre fotbalistul din Togo în urmă cu câțiva ani.

În 2024, Asamoah a plecat de la FCU Craiova și a semnat liber de contract în China,cu QD Red Lions. La începutul anului, Asamoah a ajuns la GX Pingguo.

La ultimul meci al echipei sale, eșecul cu Chongqing Tonglianglong, scor 1-2, Asamoah a suferit o accidentare horror și ar putea rămâne paralizat. În timpul unei curse spre minge, Asamoah a fost atacat din spate din adversar și s-a prăbușit cu capul în panourile publicitare.

Se pare că veștile nu sunt deloc bune pentru fotbalistul trecut pe la echipa lui Adrian Mititelu. Asamoah ar fi suferit o leziune gravă la nivelul coloanei cervicale și măduvei spinării și ar putea rămân paralizat.

