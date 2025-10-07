În timpul meciului pierdut de echipa sa, Guangxi Pingguo, cu Chongqing, Asamoah a fost atacat din spate de un adversar și s-a prăbușit cu capul în panourile publicitare.

Samuel Asamoah a luat legătură cu foștii colegi de la FCU Craiova

Fotbalistul a fost dus de urgență la spital, unde medicii au descoperit că jucătorul togolez s-a ales cu mai multe fracturi la nivelul coloanei cervicale și s-au temut că acesta ar putea rămâne paralizat dacă măduva spinării îi este afectată.

Se pare, însă, că veștile venite din China despre Asamoah sunt bune. Din informațiile Sport.ro, fotbalistul a luat legătura cu foștii săi colegi de la FCU Craiova, care s-au interesat de starea lui medicală, și le-a spus că se află în afara oricărui pericol, dar că, în momentul de față, este spitalizat pentru mai multe investigații medicale.

Presa chineză a anunțat în cursul zilei de luni faptul că Asamoah va fi operat miercuri, 8 octombrie, însă rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla.

Antrenorul lui Asamoah a explodat după accidentarea teribilă a fostului jucător de la FCU Craiova

Maeda Koji, antrenorul lui Samuel Asamoah de la Guangxi Pingguo, s-a arătat revoltat de agresivitatea jucătorilor de la Chongqing și crede că accidentarea lui Asamoah și cea suferită de Huang Wei puteau fi evitate.

”Acest tip de comportament este inacceptabil în orice ligă profesionistă din orice țară și nu pot înțelege cum s-a întâmplat așa ceva în China League One. În cei 11 ani în care am antrenat în China, este prima dată când văd faulturi atât de grave. Chiar dacă cei de la Chongqing vor reuși în cele din urmă promovarea, un asemenea comportament este rușinos”, a spus Maeda Koji.

