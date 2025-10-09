VIDEO Drama lui Samuel Asamoah a ajuns și în L'Equipe! Ultimele vești despre starea fostului jucător al lui FC U Craiova

Drama lui Samuel Asamoah a ajuns și &icirc;n L Equipe! Ultimele vești despre starea fostului jucător al lui FC U Craiova Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Accidentare gravă a fotbalistului care acum joacă în China.

TAGS:
Samuel AsamoahL'EquipeFC U CraiovaGuangxi Pingguoaccidentare asamoah
Din articol

Fotbalistul togolez Samuel Asamoah (Guangxi Pingguo), fost mijlocaş al echipei FC U Craiova, este în stare stabilă după ce şi-a fracturat gâtul, în cursul unui meci din liga a doua a campionatului Chinei, în urma ciocnirii cu un panou publicitar, a anunţat gruparea chineză, care şi-a exprimat speranţa că acesta nu va rămâne paralizat pe viaţă, informează AFP.

Conform imaginilor televizate, Samuel Asamoah încerca să protejeze balonul cu corpul în timp ce acesta se îndrepta spre linia de tuşă, într-un meci din divizia secundă chineză, duminică, pe propriul teren, contra formaţiei Chongqing Tonglianglong.

”Un fotbalist togolez și-a rupt gâtul după ce s-a lovit de panouri în timpul unui meci”, a titrat în această dimineață și cotidianul francez L'Equipe, care la finalul articolului informează că ”Samuel Asamoah este acum în refacere după operație, iar condiția sa este una stabilă”.

Ce s-a întâmplat

Jucătorul togolez, în vârstă de 31 de ani, a fost împins din spate de un adversar care alerga după minge.

La impact, el a plonjat cu capul într-un panou publicitar situat în apropierea liniei de tuşă şi a încercat în zadar să amortizeze şocul cu mâinile.

"Un examen detaliat efectuat de echipa medicală şi de spitalul unde a fost transportat l-a diagnosticat pe Samuel Asamoah cu o luxaţie şi fracturi la nivelul mai multor vertebre cervicale, precum şi un blocaj vertebral", însoţit de "o compresie nervoasă", a indicat clubul chinez într-un comunicat dat publicităţii la o zi după meci.

Ce risca Asamoah

"El riscă o paraplegie severă şi va rata toate meciurile rămase din acest sezon. Cariera sa ar putea, de asemenea, să fie grav afectată", a precizat clubul.

Fotbalistul a fost operat miercuri "cu succes" la un spital din Nanning, se mai arată în comunicat.

"Samuel Asamoah se recuperează după operaţie şi starea sa este stabilă", mai adaugă comunicatul, fără alte precizări privind evoluţia stării sale de sănătate.

Jucătorul care l-a împins din spate a fost sancţionat cu un cartonaş galben.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. &bdquo;Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Nota lui Alexandru Băluță la debutul &icirc;n MLS! Rom&acirc;nul a fost cel mai slab din echipă
Nota lui Alexandru Băluță la debutul în MLS! Românul a fost cel mai slab din echipă
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia - Moldova, de la 21:00, LOTUL ales de Mircea Lucescu și cine va fi numărul 10! Primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti
România - Moldova, de la 21:00, LOTUL ales de Mircea Lucescu și cine va fi numărul 10! Primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti
Răzbunarea suspendatului George Buricea! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n CSM Constanța - SCM Politehnica Timișoara din Liga Zimbrilor
Răzbunarea suspendatului George Buricea! Ce s-a întâmplat în CSM Constanța - SCM Politehnica Timișoara din Liga Zimbrilor
Florin Prunea, revoltat după ce a văzut imaginile cu Mircea Lucescu de la conferință: &rdquo;Să aducă un popă la ăștia!&rdquo;
Florin Prunea, revoltat după ce a văzut imaginile cu Mircea Lucescu de la conferință: ”Să aducă un popă la ăștia!”
Sabalenka &icirc;și arogă merite pentru forma lui Djokovic: bielorusa dezvăluie cum a decurs o sesiune de sparring cu s&acirc;rbul
Sabalenka își arogă merite pentru forma lui Djokovic: bielorusa dezvăluie cum a decurs o sesiune de sparring cu sârbul
Austriecii și-au făcut calculele! Ce vrea Rangnick &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia: &rdquo;Ar fi de dorit!&rdquo;
Austriecii și-au făcut calculele! Ce vrea Rangnick înaintea meciului cu România: ”Ar fi de dorit!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Moldova, conferință cu sc&acirc;ntei la București: C&acirc;nd aveți de g&acirc;nd să vă cereți scuze?

Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: &rdquo;Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!&rdquo;

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: ”Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!”

Lisav Eissat, noul internațional rom&acirc;n, ofertă din Superliga: Vă spun &icirc;n premieră!

Lisav Eissat, noul internațional român, ofertă din Superliga: "Vă spun în premieră!"

Ce lovitură pentru Rom&acirc;nia! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

Se pregătește un puci &icirc;n Superliga! Vestiarul fierbe și &icirc;l contestă pe antrenor

Se pregătește un puci în Superliga! Vestiarul fierbe și îl contestă pe antrenor

&rdquo;I-ați &icirc;nchis ușa lui Politic sau poate să revină?&rdquo; Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric



Recomandarile redactiei
Florin Prunea, revoltat după ce a văzut imaginile cu Mircea Lucescu de la conferință: &rdquo;Să aducă un popă la ăștia!&rdquo;
Florin Prunea, revoltat după ce a văzut imaginile cu Mircea Lucescu de la conferință: ”Să aducă un popă la ăștia!”
Sabalenka &icirc;și arogă merite pentru forma lui Djokovic: bielorusa dezvăluie cum a decurs o sesiune de sparring cu s&acirc;rbul
Sabalenka își arogă merite pentru forma lui Djokovic: bielorusa dezvăluie cum a decurs o sesiune de sparring cu sârbul
Austriecii și-au făcut calculele! Ce vrea Rangnick &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia: &rdquo;Ar fi de dorit!&rdquo;
Austriecii și-au făcut calculele! Ce vrea Rangnick înaintea meciului cu România: ”Ar fi de dorit!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: &rdquo;Este prima noastră variantă!&rdquo;
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Nota lui Alexandru Băluță la debutul &icirc;n MLS! Rom&acirc;nul a fost cel mai slab din echipă
Nota lui Alexandru Băluță la debutul în MLS! Românul a fost cel mai slab din echipă
Alte subiecte de interes
Samuel Asamoah a fost operat! Anunțul clubului: &rdquo;A fost diagnosticat cu o fractură la nivelul g&acirc;tului!&rdquo;
Samuel Asamoah a fost operat! Anunțul clubului: ”A fost diagnosticat cu o fractură la nivelul gâtului!”
Samuel Asamoah a dat vești despre starea sa de sănătate, după accidentarea care l-ar putea lăsa paralizat
Samuel Asamoah a dat vești despre starea sa de sănătate, după accidentarea care l-ar putea lăsa paralizat
L Equipe anunță că &icirc;n Satul Olimpic au avut loc percheziții după suspiciuni de dopaj la Jocurile Olimpice de la Paris
L'Equipe anunță că în Satul Olimpic au avut loc percheziții după suspiciuni de dopaj la Jocurile Olimpice de la Paris
PSG trebuie să-i achite o avere lui Kylian Mbappe! Cum se face de r&acirc;s campioana Franței
PSG trebuie să-i achite o avere lui Kylian Mbappe! Cum se face de râs campioana Franței
A fost o confuzie! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu transferul lui William Baeten la FCSB
"A fost o confuzie!" Ce se întâmplă cu transferul lui William Baeten la FCSB
După Baeten, FCSB vrea &icirc;ncă un jucător de la FC U Craiova: Am discutat cu Gigi Becali
După Baeten, FCSB vrea încă un jucător de la FC U Craiova: "Am discutat cu Gigi Becali"
CITESTE SI
O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. &Icirc;n 20 de ore a plouat c&acirc;t pentru o lună

stirileprotv O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. În 20 de ore a plouat cât pentru o lună

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Reducerea numărului de parlamentari st&acirc;rnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

stirileprotv Reducerea numărului de parlamentari stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

C&acirc;știgătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

stirileprotv Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!