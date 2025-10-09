Fotbalistul togolez Samuel Asamoah (Guangxi Pingguo), fost mijlocaş al echipei FC U Craiova, este în stare stabilă după ce şi-a fracturat gâtul, în cursul unui meci din liga a doua a campionatului Chinei, în urma ciocnirii cu un panou publicitar, a anunţat gruparea chineză, care şi-a exprimat speranţa că acesta nu va rămâne paralizat pe viaţă, informează AFP.

Conform imaginilor televizate, Samuel Asamoah încerca să protejeze balonul cu corpul în timp ce acesta se îndrepta spre linia de tuşă, într-un meci din divizia secundă chineză, duminică, pe propriul teren, contra formaţiei Chongqing Tonglianglong.

”Un fotbalist togolez și-a rupt gâtul după ce s-a lovit de panouri în timpul unui meci”, a titrat în această dimineață și cotidianul francez L'Equipe, care la finalul articolului informează că ”Samuel Asamoah este acum în refacere după operație, iar condiția sa este una stabilă”.

Ce s-a întâmplat



Jucătorul togolez, în vârstă de 31 de ani, a fost împins din spate de un adversar care alerga după minge.

La impact, el a plonjat cu capul într-un panou publicitar situat în apropierea liniei de tuşă şi a încercat în zadar să amortizeze şocul cu mâinile.

