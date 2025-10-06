În timpul meciului cu Chongqing, Asamoah a fost atacat din spate de un adversar și s-a prăbușit cu capul în panourile publicitare.

Antrenorul lui Samuel Asamoah a răbufnit

Maeda Koji, antrenorul lui Samuel Asamoah de la Guangxi Pingguo, a reacționat după accidentarea gravă suferită de fostul jucător de la FCU Craiova.

Tehnicianul s-a arătat revoltat de agresivitatea jucătorilor de la Chongqing și crede că accidentarea lui Asamoah și cea suferită de Huang Wei puteau fi evitate. De altfel, Maeda Koji susține că unul dintre jucătorii celor de la Chongqing l-a înjurat în timpul partidei.

”Acest tip de comportament este inacceptabil în orice ligă profesionistă din orice țară și nu pot înțelege cum s-a întâmplat așa ceva în China League One. În cei 11 ani în care am antrenat în China, este prima dată când văd faulturi atât de grave. Chiar dacă cei de la Chongqing vor reuși în cele din urmă promovarea, un asemenea comportament este rușinos”, a spus Maeda Koji.

Apoi, tehnicianul a avut un mesaj pentru antrenorul celor de la Chongqing, Zhang Wailong: ”Așa îți înveți jucătorii?”.

