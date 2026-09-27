Cristiano Ronaldo, furios! Ce a făcut antrenorul Portugaliei înaintea meciului cu Norvegia

Cristiano Ronaldo, furios! Ce a făcut antrenorul Portugaliei înaintea meciului cu Norvegia Nations League
SPORT.RO
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Cristiano Ronaldo a primit o vestea care îl va enerva cu siguranță.

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Portugalia joacă împotriva Norvegiei în Nations League, într-un meci din a doua rundă a Grupei 4 din Liga A. 

Portughezii au câștigat primul meci al grupei cu Țara Galilor, scor 1-0, grație reușitei lui Joao Felix, în timp ce norvegienii s-au impus cu 3-2 în fața Danemarcei într-un meci în care Erling Haaland a marcat două goluri și Oscar Bobb a deschis scorul.

Cristiano Ronaldo, lăsat pe baca de rezerve de Jorge Jesus 

Jorge Jesus a decis să îl lase pe bancă pe Cristiano Ronaldo pentru startul meciului cu Norvegia, pentru că, cel mai probabil, starul lui Al-Nassr va intra în pe teren la un momente dat.

Cu toate acestea, câștigătorul a cinci Baloane de Aur este cunoscut pentru faptul că își dorește să evolueze în tote meciurile, astfel că sunt șanse ca lusitanul să fie nemulțumit de decizia selecționerului Portugaliei.

Cristiano Ronaldo a jucat 67 de minute în victoria cu Țara Galilor din prima rundă a acestei ediții de Nations League și a avut un gol anulat în acest meci.

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Cristiano Ronaldo așteaptă să joace alături de Ronaldo Junior

Cristiano Ronaldo va atinge în curând borna de 1.000 de goluri înscrise în carieră, acesta fiind unul dintre motivele pentru care continuă să joace. Însă, mai este un moment pe care câștigătorul de ”Balon de Aur” îl așteaptă și pentru care refuză să spună ”la revedere”.

Alt argument, dar poarte și cel mai important, se referă la fiul său, Cristiano Ronaldo Junior, alături de care vrea să joace în cel puțin un meci oficial, este mai important pentru senior! Mândria unui tată care își vede fiul debutând sub ochii lui la profesioniști este mai presus de orice.

Momentul se apropie cu pași repezi, chiar dacă Ronaldo Junior are doar 16 ani și joacă pentru Al Nassr U17. Marchează meci de meci, iar din acest motiv promovarea la prima echipă va fi anunțată curând, unde să joace alături de tată său.

Cristiano Ronaldo Jr. a împlinit 16 ani în luna iunie. În prezent legitimat la echipa U17 a lui Al Nassr, juniorul este internațional portughez U16. Până acum, întreaga perioadă a junioratului a petrecut-o mergând în academiile cluburilor la care tatăl său a evoluat, de la Juventus și Manchester United, până la Al Nassr, în prezent.

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