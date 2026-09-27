Cristiano Ronaldo, furios! Ce a făcut antrenorul Portugaliei înaintea meciului cu Norvegia

Portugalia joacă împotriva Norvegiei în Nations League, într-un meci din a doua rundă a Grupei 4 din Liga A.

Portughezii au câștigat primul meci al grupei cu Țara Galilor, scor 1-0, grație reușitei lui Joao Felix, în timp ce norvegienii s-au impus cu 3-2 în fața Danemarcei într-un meci în care Erling Haaland a marcat două goluri și Oscar Bobb a deschis scorul.

Cristiano Ronaldo, lăsat pe baca de rezerve de Jorge Jesus

Jorge Jesus a decis să îl lase pe bancă pe Cristiano Ronaldo pentru startul meciului cu Norvegia, pentru că, cel mai probabil, starul lui Al-Nassr va intra în pe teren la un momente dat.

Cu toate acestea, câștigătorul a cinci Baloane de Aur este cunoscut pentru faptul că își dorește să evolueze în tote meciurile, astfel că sunt șanse ca lusitanul să fie nemulțumit de decizia selecționerului Portugaliei.

Cristiano Ronaldo a jucat 67 de minute în victoria cu Țara Galilor din prima rundă a acestei ediții de Nations League și a avut un gol anulat în acest meci.