Cristiano Ronaldo va atinge în curând borna de 1.000 de goluri înscrise în carieră, acesta fiind unul dintre motivele pentru care continuă să joace. Însă, mai este un moment pe care câștigătorul de ”Balon de Aur” îl așteaptă și pentru care refuză să spună ”la revedere”.

Alt argument, dar poarte și cel mai important, se referă la fiul său, Cristiano Ronaldo Junior, alături de care vrea să joace în cel puțin un meci oficial, este mai important pentru senior! Mândria unui tată care își vede fiul debutând sub ochii lui la profesioniști este mai presus de orice.

Cristiano Ronaldo așteaptă să joace alături de Ronaldo Junior

Momentul se apropie cu pași repezi, chiar dacă Ronaldo Junior are doar 16 ani și joacă pentru Al Nassr U17. Marchează meci de meci, iar din acest motiv promovarea la prima echipă va fi anunțată curând, unde să joace alături de tată său.

Cristiano Ronaldo Jr. a împlinit 16 ani în luna iunie. În prezent legitimat la echipa U17 a lui Al Nassr, juniorul este internațional portughez U16. Până acum, întreaga perioadă a junioratului a petrecut-o mergând în academiile cluburilor la care tatăl său a evoluat, de la Juventus și Manchester United, până la Al Nassr, în prezent.

Ronaldo Junior, spectacol la Al Nassr U17

Cristiano Junior, folosit de obicei ca extremă stânga sau atacant, a crescut în academiile cluburilor la care tatăl său a evoluat, a început de la Juventus, a continuat la Manchester United, iar în 2023 a făcut și el pasul în Arabia Saudită, la Al Nassr.

De asemenea, în luna martie a acestui an, fiul lui CR7 a participat la câteva antrenamente ale echipei U16 a lui Real Madrid, la Valdebebas. În octombrie 2025, Cristiano Ronaldo Jr. a debutat la naționala U16 a Portugaliei.