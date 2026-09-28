GALERIE FOTO N-a suportat! Ce a făcut Cristiano Ronaldo după ce a rămas rezervă neutilizată pentru prima dată în ultimii 18 ani

N-a suportat! Ce a făcut Cristiano Ronaldo după ce a rămas rezervă neutilizată pentru prima dată în ultimii 18 ani Nations League
SPORT.RO
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Portugalia, cu Cristiano Ronaldo rezervă neutilizată, a reușit să se impună pe terenul Norvegiei, scor 2-1, în runda a doua din Liga Națiunilor.

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Cristiano Ronaldo, rezervă neutilizată pentru Portugalia într-un meci oficial după 18 ani

Joao Felix a deschis scorul la Oslo, în minutul 17, iar Erling Haaland a restabilit egalitatea în debutul actului secund. Portugalia a plecat cu toate punctele după ce Goncalo Ramos a reușit golul decisiv în minutul 54.

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a făcut deplasarea la Oslo, însă a rămas pe banca de rezerve. Selecționerul Jorge Jesus, care a efectuat toate cele cinci modificări permise de regulament, a preferat să mizeze în primul 11 pe Joao Felix și Goncalo Ramos, autorii golurilor.

Cristiano Ronaldo, la Oslo

Foto: Imago

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Ronaldo a plecat direct la vestiare și nu a salutat publicul

La finalul meciului, cel mai probabil nemulțumit că nu a prins niciun minut, Cristiano Ronaldo a plecat direct la vestiare și nu a mers alături de colegi în fața suporterilor portughezi pentru a le mulțumi, scrie A Bola.

A fost primul meci oficial, după o pauză de 18 ani, în care Cristiano Ronaldo este rezervă neutilizată pentru Portugalia. Precedentul astfel de moment data de la Europeanul din 2008, contra Elveției.

Întrebat despre gestul lui Ronaldo de a pleca direct la vestiare și de a nu saluta publicul, selecționerul Jorge Jesus a refuzat să comenteze. Totuși, experimentatul antrenor a explicat că Ronaldo "nu poate juca titular două meciuri consecutive" într-un interval atât de scurt.

"Fiecare meci are strategia lui, iar eu trebuie să aleg cei mai potriviți jucători pentru acel meci. Cristiano nu a jucat astăzi fiindcă desfășurarea partidei mi-a schimbat planurile. Intenția mea era să-l folosesc în repriza a doua, dar, având în vedere scorul, am simțit că nu era momentul potrivit să-l introduc. Asta nu înseamnă însă că nu va juca împotriva Danemarcei. Dacă astăzi am făcut patru schimbări, sunt capabil să fac patru sau cinci și împotriva Danemarcei", a mai spus Jorge Jesus.

Ronaldo fusese titular pentru Portugalia în urmă cu trei zile, la victoria cu Țara Galilor (1-0). Atunci, fotbalistul lui Al Nassr era înlocuit după 67 de minute.

Pentru Portugalia urmează alte două meciuri în această acțiune din Liga Națiunilor - cu Danemarca, în deplasare, joi, și cu Norvegia, acasă, duminică.

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