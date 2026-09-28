Revoltă la postul TV deținut de Cristiano Ronaldo: ”Jorge Jesus nu respectă ce a vorbit cu el!”

Revoltă la postul TV deținut de Cristiano Ronaldo: ”Jorge Jesus nu respectă ce a vorbit cu el!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Portugalia s-a impus cu scorul de 2-1 în fața Norvegiei în a doua rundă din Nations League.

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Cristiano RonaldoPortugaliaNorvegia
Din articol

Cristiano Ronaldo a fost rezervă neutilizată în meciul contra vikingilor lui Erling Haaland. Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur fusese titular în meciul contra Țării Galilor, scor 1-0.

Revoltă după ce Cristiano Ronaldo a fost rezervă neutilizată

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A doua zi după Norvegia - Portugalia, a izbucnit un scandal uriaș în Portugalia, la NOW Canal, televiziunea deținută de grupul Medialivre, companie în care Cristiano Ronaldo este acționar. Jurnalistul Pedro Sousa a dezvăluit în cadrul emisiunii Liga NOW faptul că între Cristiano Ronaldo și selecționerul Jorge Jesus ar fi existat un aranjament pe care tehnicianul nu l-a respectat.

Cei doi ar fi avut o întâlnire în luna august, înainte ca lotul pentru cele patru meciuri din Nations League să fie anunțat. Concret, selecționerul Portugaliei, care ar fi fost susținut pentru preluarea acestei funcții chiar de superstarul portuguez, i-ar fi promis fotbalistului că îi va oferi 30 de minute și în meciul cu Norvegia, lucru care nu s-a întâmplat.

Jorge Jesus convenise anumite lucruri cu Ronaldo în august, iar acum face lucrurile diferit. Ar trebui să explice și să spună ce a convenit cu Cristiano. Nu este frumos. În plus, Jorge Jesus i-a spus lui Ronaldo ieri, la prânz, că urma să joace 30 de minute împotriva Norvegiei”, a declarat jurnalistul.

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