Michel o va antrena pe Ajax Amsterdam

Spaniolul Michel a semnat un contract pe doi ani cu Ajax Amsterdam, valabil până la 30 iunie 2028. Tehnicianul spaniol era liber de contract, după ce Girona a retrogradat în mod dramatic în Segunda Division, terminând sezonul cu doar un punct mai puțin decât Osasuna, prima echipă care a obținut direct menținerea în La Liga.

Directorul tehnic Jordi Cruyff speră astfel să pună capăt unei perioade de mari frământări a "Lăncierilor", care în ultimele trei sezoane au avut opt antrenori (Maurice Steijn, Hedwiges Maduro, John van 't Schip, Michael Valkanis, Francesco Farioli, John Heitinga, Fred Grim, Oscar Garcia) și nu au reușit să câștige vreun trofeu.

A fost desemnat antrenorul anului din La Liga în 2024

Miguel Angel Sanchez Munoz (50 de ani), cunoscut în fotbalul spaniol ca Michel, este născut la Madrid și a evoluat ca mijlocaș la cluburile Rayo Vallecano B (1992-1996), Rayo Vallecano (1993-1997, 1998-2003, 2006-2012), Almeria (1997 / împrumutat), Murcia (2003-2005, 2006) și Malaga (2005 / împrumutat).

Ca antrenor a lucrat pentru Rayo Vallecano ca antrenor de juniori (2012-2017) și antrenor principal (2017-2019), Huesca (2019-2021) și Girona (2021-2026). În palmaresul său de găsesc promovări în La Liga cu Rayo Vallecano (2018), Huesca (2020) și Girona (2022), primind distincțiile La Liga Manager of the Season (2023-2024 / locul 3 în La Liga și sferturi de finală în Copa del Rey cu Girona), Miguel Munoz Trophy (Segunda Division / 2019-2020) și La Liga Manager of the Month (septembrie 2023, noiembrie 2023, ianuarie 2024, noiembrie 2024).

Fiii săi, Miguel Angel (23 de ani / Girona B) și Alex Sanchez (20 de ani / Elche) sunt fotbaliști. Nu trebuie confundat cu Michel, fostul mijlocaș de la Real Madrid, care le-a antrenat și el pe Rayo Vallecano, Getafe, Sevilla, Olympiacos, Marseille, Malaga, UNAM Pumas și Al Qadsiah.

Foto - Getty Images, AFC Ajax (FB)